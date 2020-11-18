В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжает работу выставка «Балет «Красный мак». Театр на комоде» – результат сотрудничества областного художественного музея с музеем «ХХ лет после Войны. Музей повседневной культуры Ленинграда 1945-1965 гг.».

В 2020 году исполнилось 145 лет со дня рождения композитора Рейнгольда Глиэра – автора гимна Санкт-Петербурга, создателя балетов «Красный мак», «Медный всадник», «Тарас Бульба». Выставка представляет посетителям знаменитый балет «Красный мак» (1927) как часть советской повседневной культуры. Среди экспонатов – предметы из собрания музея «ХХ лет после Войны. Музей повседневной культуры Ленинграда 1945-1965 гг.» как напрямую порожденные впечатлениями от балета (прежде всего парфюмерия серии «Красный мак» и фарфоровые композиции с образами Тао Хоа), так и представляющие популярный образ «красного цветка» в пространстве советского дома, в модной индустрии, в рукоделии.

В программу посещения выставки «Балет «Красный мак». Театр на комоде» включены экскурсионное обслуживание для разной возрастной аудитории, самостоятельный осмотр экспозиции, а также мастер-класс по росписи фарфора и созданию цветка мака в технике «бумагопластика».

Как сообщает региональное Министерство культуры, с 28 сентября все отделы Мурманского областного художественного музея работают в обычном режиме с 11.00 до 19.00. Посещение по предварительной записи. Выходные дни – понедельник, вторник. Подробная информация на сайте музея.