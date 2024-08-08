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Мурманская область. Арктика (16+)08.08.24 08:45

В Культурно-выставочном центре Русского музея расскажут про Илью Ефимовича Репина

Сотрудники Мурманского областного художественного музея приглашают 10 августа в 16.00 на лекцию из цикла «Знакомьтесь: художник!», посвящённую жизни и творчеству Ильи Ефимовича Репина.

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, Илья Ефимович Репин (1844-1930) – художник-живописец, портретист, является одним из самых ярких представителей русской реалистической живописи XIX-XX веков, оставивший после себя богатство живописных и неповторимых образов, правдиво отражающих различные периоды русской истории.

Репин выделяется среди множества художников, реалистичностью своих картин, особенно портретов, и большим количеством работ на исторические и религиозные темы. Его творческий потенциал был безграничен, работая над одной картиной, он начинал вторую и третью, чтобы запечатлеть каждую идею.

Как он любил говорить: «Вдохновение – это существенная награда за каторжный труд», и ловил каждый момент.

Мероприятие состоится в отделе музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» (здание филармонии, 2-й этаж). (12+)

Запись по телефонам: 99-43-57, 99-43-58.

 

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457266174%2Falbum-11742142_00%2Frev

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