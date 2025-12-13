Мурманчан приглашают подарить детям счастьеОсобо важных специалистов в Мурманскую область будут привлекать стандартным жильём по доступной цене
Мурманская область. Арктика (16+)13.12.25 08:40

В Культурно-выставочном центре Русского музея состоится торжественное открытие выставки «Люди Севера. Герои Севера»

19 декабря в 17.00 в отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» состоится торжественное открытие выставки «Люди Севера. Герои Севера». Скульптура и макеты памятников Александра Арсентьева.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, мурманский скульптор Александр Геннадьевич Арсентьев родился на Дальнем Востоке. С самого детства интересовался скульптурами, много читал и лепил. С 1972 года живёт в Мурманске. Карьера Александра началась с работы резчиком по камню, затем – директором фирмы по изготовлению памятников. Радиотехник по образованию 30 лет развивал навыки, необходимые для профессиональной лепки.

Создание памятника для скульптора всегда долгий, кропотливый труд, приносящий радость творчества. Александр Арсентьев вкладывает в каждую работу частицу своей души. Произведения мастера хорошо знакомы каждому жителю Кольского Заполярья, его знаменитые работы в Долине Славы – «Скорбящая мать» и «1941−1945», бронзовая стела в память о подвиге Зои Космодемьянской.

Искусство Александра Геннадьевича живёт в городских скверах и парках, на фасадах домов города Мурманска и области. Его работы органично вплелись в архитектурный облик Мурманска - Аллея писателей у детско-юношеской библиотеки, памятник Валентину Пикулю в «Рябиновой аллее», памятник воинам Полярной дивизии и многие другие.

В экспозиции будут представлены скульптурные портреты, макеты и эскизы памятников, барельефы, выполненные скульптором в разные годы.

Выставку можно будет посетить до 18 января 2026 года. (0+)

 

 

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457273702%2Ffe1244c69159166740

 

 

