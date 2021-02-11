В Культурно-выставочном центре Русского музея в Мурманске открывается выставка одной картины

12 февраля отдел Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» представит произведение «Портрет императрицы Марии Александровны» (1881) из фондового собрания.

Автор картины – Йохан Кёлер (Иван Петрович Келлер, 1826-1899) – эстонский художник, основоположник эстонской живописи, академик и профессор Императорской Академии художеств.

Мария Александровна (1824-1880) – принцесса Гессенского дома, российская императрица, супруга Александра II, мать императора Александра III. Весь облик императрицы в произведении кисти художника Кёлера – бледное спокойное лицо, прекрасная осанка без какого-либо напряжения, выдают в ней целостность натуры и решительность характера, вызывая одновременно восхищение и сочувствие. Возможно, именно эти чувства испытывал автор к портретируемой. Портрет был окончен после смерти императрицы в 1881 году.

Выставка продлится до 28 марта.

Как сообщает региональное Министерство культуры, все отделы Мурманского областного художественного музея работают с 11.00 до 19.00. Вход в музей строго в маске. Посещение по предварительной записи.