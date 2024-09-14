В Курской области отражено три попытки противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении н.п. Новый Путь, Медвежье и Веселое

За сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих и 34 единицы бронетехники, в том числе семь танков, две боевые машины пехоты, три бронетранспортёра и 22 боевые бронированные машины, а также артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы, две инженерные машины разграждения и восемь автомобилей. Двенадцать украинских военнослужащих сдались в плен.

Министерство обороны Российской Федерации 13 сентября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.

Подразделения группировки войск «Север» продолжая наступательные действия нанесли поражение формированиям 22-й и 44-й механизированным, 82-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки.

Также за прошедшие сутки отражена контратака противника в направлении населённого пункта Обуховка и сорваны две попытки атак в направлении населённых пунктов Камышевка и Борки.

В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, один военнослужащий взят в плен, уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль.

При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражено три попытки противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённых пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое.

Противник потерял до 50 человек личного состава убитыми и ранеными, пять танков, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, 9 боевых бронированных машин, два автомобиля и две инженерных машины разграждения.

Ударами авиации, огнём артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, а также 129-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Борки, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Косица, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Николаево-Дарьино, Покровский и Успеновка.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-ой бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Белополье, Глухов, Журавка, Ободы, Кондратовка, Катериновка, Речки, Степановка, Сумы, Павловка, Пустогород и Хотень.

За сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих и 34 единицы бронетехники, в том числе семь танков, две боевые машины пехоты, три бронетранспортёра и 22 боевые бронированные машины, а также артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы, две инженерные машины разграждения и восемь автомобилей.

Двенадцать украинских военнослужащих сдались в плен.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 12795 военнослужащих, 108 танков, 44 боевые машины пехоты, 86 бронетранспортёров, 691 боевая бронированная машина, 418 автомобилей, 93 артиллерийских орудий, 26 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь «HIMARS» и пять «MLRS» производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 25 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, двенадцать единиц инженерной техники, из них шесть инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

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