Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Агроном, Бондаревка, Викторовка, Зазулевка, Заолешенка, Казачья Локня, Косица, Куриловка, Локня, Мартыновка, Николаевка, Старая Сорочина, Черкасская Конопелька, Южный, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье, Ободы и Юнаковка Сумской области.

Министерство обороны Российской Федерации 2 марта опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжёлой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Меловой, Рубанщина, Суджа и Черкасское Поречное.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Агроном, Бондаревка, Викторовка, Зазулевка, Заолешенка, Казачья Локня, Косица, Куриловка, Локня, Мартыновка, Николаевка, Старая Сорочина, Черкасская Конопелька, Южный, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье, Ободы и Юнаковка Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США, артиллерийское орудие и миномет, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil