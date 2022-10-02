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Мурманская область. Арктика (16+)02.10.22 12:00

В Кузбассе завершился форум «Россия – спортивная держава», где команда Мурманской области представила потенциал региона

С 28 по 30 сентября в Кузбассе проходило одно из ключевых мероприятий – X Международный форум «Россия – спортивная держава». Участие в деловой программе приняла делегация Мурманской области во главе с заместителем губернатора Еленой Дягилевой.

За три дня участниками форума стали более 5 тысяч человек. Семинары, лекции, стратегические сессии, а также спортивные и культурные мероприятия прошли сразу на нескольких площадках – в Белово, Новокузнецке, Шерегеше и Прокопьевском муниципальном округе. Центральной площадкой деловой программы стал Ледовый дворец «Кузбасс» в Кемерово.

Ключевым элементом деловой программы форума стало пленарное заседание, которое открыл помощник Президента России Игорь Левитин, зачитавший приветственное слово Владимира Путина.

«Рассчитываю, что участники вашего форума детально обсудят актуальные, сущностные вопросы. Выйдут на конкретные инициативы и предложения, которые будут востребованы на практике, послужат действенной защите прав спортсменов, укреплению международного гуманитарного сотрудничества, продвижению физкультурного движения и здорового образа жизни», – сказано в обращении президента.

Спикерами на этой площадке выступили министр спорта Олег Матыцин, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, президент Олимпийского комитета России Станислав Позняков, а также представители иностранных делегаций из Китая, Сирийской Арабской Республики, Королевства Бахрейн. В завершение пленарного заседания прозвучало видеообращение заместителя председателя правительства РФ, председателя оргкомитета форума Дмитрия Чернышенко.

«У нашей страны традиционно сильный тренерский состав, современная спортивная база, которую мы продолжаем наращивать. Строительство спортивных объектов, особенно в шаговой доступности – один из важнейших способов вовлечения людей в систематические занятия спортом. Новые реалии создают и новые возможности, сохранение и приумножения спортивного потенциала — наша приоритетная цель», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Поиск наиболее эффективной стратегии в новых реалиях и реализация приоритетных направлений государственной политики по развитию физической культуры и спорта стали основными темами на большей части сессий. Позитивный опыт Мурманской области в развитии спортивного туризма, а также потенциал региона представила вице-губернатор Елена Дягилева на тематической сессии, объединившей территории-драйверы: Кольское Заполярье, Кузбасс, Ульяновскую область, Красноярский край.

В рамках форума команда Кольского Заполярья перенимала передовой опыт по направлениям, которые особенно важны для решения стратегических задач. В частности, темами серии сессий стали «умные» спортивные площадки и применение новых технологий в отрасли, подготовка тренерских кадров и воспитание подрастающих спортсменов, импортозамещение и государственное управление спортом. Большое внимание со стороны делегации региона привлекли площадки, на которых обсуждались подходы к проведению спортивных и массовых мероприятий, зимние виды спорта и стратегии развития горнолыжных курортов.

Для делегации Мурманской области форум стал не только мощной образовательной и дискуссионной площадкой, но и местом бизнес-переговоров и заключения долгосрочных договоренностей. Так, министр спорта Светлана Наумова подписала соглашение о сотрудничестве с Олимпийским комитетом России.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, возможные варианты сотрудничества глава профильного ведомства обсудила с разработчиками платформы «Мой спорт», которая успешно создает цифровой контур всей спортивной сферы страны. На полях форума удалось обсудить решения, которые позитивно скажутся на цифровой трансформации отрасли региона и увеличение популярности ЗОЖ у северян. Также в ходе работы в Кузбассе делегация Мурманской области ознакомилась с продукцией и услугами компаний-лидеров в сфере спортивной медицины, экипировки, спортивного оборудования, digital-технологий и адаптивных видов спорта.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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