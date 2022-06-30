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Мурманская область. Арктика (16+)30.06.22 17:15

В лагере «Гандвиг» стартовала вторая летняя смена «Жемчужина сцены» художественно-эстетической направленности

Министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова посетила детский лагерь «Гандвиг», в котором за всю летнюю кампанию отдохнут 375 детей из разных муниципалитетов Мурманской области.

В лагере «Гандвиг» стартовала вторая летняя смена «Жемчужина сцены» художественно-эстетической направленности. На занятиях в танцевальных творческих объединениях учащиеся смогут узнать о разнообразии хореографических жанров, освоить азы танцевальных техник, вместе придумать свой творческий номер для выступлений. Дети и подростки Мурманской области смогут раскрыть и укрепить через творчество личностные качества, которые помогут им достичь успеха в любых видах деятельности.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, вторая смена ознаменована запуском в эксплуатацию нового одноэтажного жилого корпуса на 50 мест. Министр проверила условия проживания в корпусе – он получился очень уютным и современным. Данный корпус соответствует всем требованиям безопасности. Теперь «Гандвиг» может принимать 100 воспитанников со всей Мурманской области.

 

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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