Министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова посетила детский лагерь «Гандвиг», в котором за всю летнюю кампанию отдохнут 375 детей из разных муниципалитетов Мурманской области.

В лагере «Гандвиг» стартовала вторая летняя смена «Жемчужина сцены» художественно-эстетической направленности. На занятиях в танцевальных творческих объединениях учащиеся смогут узнать о разнообразии хореографических жанров, освоить азы танцевальных техник, вместе придумать свой творческий номер для выступлений. Дети и подростки Мурманской области смогут раскрыть и укрепить через творчество личностные качества, которые помогут им достичь успеха в любых видах деятельности.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, вторая смена ознаменована запуском в эксплуатацию нового одноэтажного жилого корпуса на 50 мест. Министр проверила условия проживания в корпусе – он получился очень уютным и современным. Данный корпус соответствует всем требованиям безопасности. Теперь «Гандвиг» может принимать 100 воспитанников со всей Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/