В Лапландском заповеднике волонтёры Мурманской области дали старт девятому сезону экомарафона «Понеслось»

Волонтёры из Мурманска, Никеля, Заполярного и Мончегорска провели экологический субботник в Лапландском заповеднике. Так начался девятый сезон экомарафона «Понеслось» компании «Норникель», который собрал в этом году более двухсот команд из разных регионов России. В Кольском Заполярье в проекте участвуют 850 северян.

В торжественном открытии приняли участие сенатор Российской Федерации от Мурманской области Татьяна Сахарова, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис, заместитель генерального директора Кольской ГМК по региональной политике и корпоративный проектам – директор департамента Максим Иванов, директор Лапландского заповедника Сергей Шестаков.

Экомарафон «Понеслось» – это часть программы корпоративного волонтёрства «Комбината добра» компании «Норникель», который проходит в Заполярье с 2016 года. Во время участия в марафоне волонтёры участвуют в экосменах и слётах, реализуют свои природоохранные проекты. С каждым годом мероприятие поддерживают все больше волонтёров, в том числе присоединяются корпоративные команды из других социально ответственных компаний. Например, в этом году на открытие пригласили участников Национального совета по корпоративному волонтёрству, представителей компаний «Атомфлот», «Олкон», «Атомэнергосбыт», «Ростелеком» и «Теле2».

«Сложно сделать волонтёрское движение узнаваемым, но «Комбинат добра» уже стал отдельным брендом. Вас становится с каждым годом больше, вы присоединяете к себе другие корпоративные волонтёрские группы. И это круто, когда вы – не конкуренты, а одно единое сообщество, которое делает больше добрых дел. Именно вы делаете мир вокруг себя лучше. Продолжайте, а мы будем вас поддерживать и всегда помогать», – отметила руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

В этом году участники экомарафона «Понеслось» помогли работникам Лапландского заповедника подготовить территорию к насыщенному летнему сезону: покрыли лаком входную группу, подготовили камни для укрепления моста, собрали сено, устранили неровности на территории и даже помыли окна в зданиях. Такая помощь волонтёров необходима, ведь заповедник развивается, принимая более 8 тысяч туристов в год.

«Экология – тема, которая сегодня нас объединяет. Обязательно должны появляться такие неравнодушные люди, которые своим небольшим вкладом помогут природе. Это важно для наших будущих поколений. Уверена, что количество участников будет увеличиваться раз от раза – это правильно, потому что экологическое благополучие, бережное отношение к тому, что окружает, становится важным в каждой семье», – обратилась к участникам сенатор Российской Федерации от Мурманской области Татьяна Сахарова.

Как сообщает Единый волонтёрский центр Мурманской области, также волонтёров ждала культурная программа: творческая встреча с приглашенным гостем – экстремальным фотографом, путешественником, этнографом, режиссёром-документалистом Леонидом Кругловым.

«Лапландский заповедник – пример сотрудничества волонтёров всей страны. Каждый раз, подводя итоги экомарафона, мы поражаемся проектам, которые волонтёры реализуют на территориях. Давайте сделаем так, чтобы в этом году мы тоже восхитились!», – подвел итог заместитель генерального директора Кольской ГМК по региональной политике и корпоративный проектам – директор департамента Максим Иванов.

Фото: https://gov-murman.ru