Стоимость проезда в транспорте Мурманской области снизится при оплате с помощью NFC-табличек СБПВ День России в Мурманске впервые пройдёт межрегиональный праздник плотницкого искусства
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)12.06.24 16:00

В Лапландском заповеднике волонтёры Мурманской области дали старт девятому сезону экомарафона «Понеслось»

Волонтёры из Мурманска, Никеля, Заполярного и Мончегорска провели экологический субботник в Лапландском заповеднике. Так начался девятый сезон экомарафона «Понеслось» компании «Норникель», который собрал в этом году более двухсот команд из разных регионов России. В Кольском Заполярье в проекте участвуют 850 северян.

В торжественном открытии приняли участие сенатор Российской Федерации от Мурманской области Татьяна Сахарова, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис, заместитель генерального директора Кольской ГМК по региональной политике и корпоративный проектам – директор департамента Максим Иванов, директор Лапландского заповедника Сергей Шестаков.

Экомарафон «Понеслось» – это часть программы корпоративного волонтёрства «Комбината добра» компании «Норникель», который проходит в Заполярье с 2016 года. Во время участия в марафоне волонтёры участвуют в экосменах и слётах, реализуют свои природоохранные проекты. С каждым годом мероприятие поддерживают все больше волонтёров, в том числе присоединяются корпоративные команды из других социально ответственных компаний. Например, в этом году на открытие пригласили участников Национального совета по корпоративному волонтёрству, представителей компаний «Атомфлот», «Олкон», «Атомэнергосбыт», «Ростелеком» и «Теле2».

«Сложно сделать волонтёрское движение узнаваемым, но «Комбинат добра» уже стал отдельным брендом. Вас становится с каждым годом больше, вы присоединяете к себе другие корпоративные волонтёрские группы. И это круто, когда вы – не конкуренты, а одно единое сообщество, которое делает больше добрых дел. Именно вы делаете мир вокруг себя лучше. Продолжайте, а мы будем вас поддерживать и всегда помогать», – отметила руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

В этом году участники экомарафона «Понеслось» помогли работникам Лапландского заповедника подготовить территорию к насыщенному летнему сезону: покрыли лаком входную группу, подготовили камни для укрепления моста, собрали сено, устранили неровности на территории и даже помыли окна в зданиях. Такая помощь волонтёров необходима, ведь заповедник развивается, принимая более 8 тысяч туристов в год.

«Экология – тема, которая сегодня нас объединяет. Обязательно должны появляться такие неравнодушные люди, которые своим небольшим вкладом помогут природе. Это важно для наших будущих поколений. Уверена, что количество участников будет увеличиваться раз от раза – это правильно, потому что экологическое благополучие, бережное отношение к тому, что окружает, становится важным в каждой семье», – обратилась к участникам сенатор Российской Федерации от Мурманской области Татьяна Сахарова.

Как сообщает Единый волонтёрский центр Мурманской области, также волонтёров ждала культурная программа: творческая встреча с приглашенным гостем – экстремальным фотографом, путешественником, этнографом, режиссёром-документалистом Леонидом Кругловым.

«Лапландский заповедник – пример сотрудничества волонтёров всей страны. Каждый раз, подводя итоги экомарафона, мы поражаемся проектам, которые волонтёры реализуют на территориях. Давайте сделаем так, чтобы в этом году мы тоже восхитились!», – подвел итог заместитель генерального директора Кольской ГМК по региональной политике и корпоративный проектам – директор департамента Максим Иванов.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Три основные задачи, которые должен решать Северный морской путь
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
05.06.24 17:04
Как-то в День памяти и скорби несколько легкомысленно такими спортивными соревнованиями заниматься, а ещё и на фоне СВО. Хоть бы в названии забега помянули трагическую для страны дату.
Комментарий к новости:Единый волонтёрский центр набирает волонтёров на забег на крупнейшем ветропарке за Полярным кругом
михаил
31.05.24 21:07
Почему не отключают отопление понятно,но уменьшить температуру теплоносителя реально же?
Комментарий к новости:Отключение отопления задерживается, но к ремонту систем всё готово
Вера Кузнецова
29.05.24 10:29
Добрый день. Что значит убрать критерий "Дети Великой Отечественной войны"?! В возрасте 80 лет уже зубы не нужны? Пусть без зубов доживают? Почему такое не уважение? Добавить участников СВО, но не уб
Комментарий к новости:Андрей Чибис внёс на рассмотрение в областную Думу законопроекты о зубопротезировании и освобождении от транспортного налога участников СВО и их семей
-Правовая консультация (18+)Что делать, если работодатель задерживает зарплату? Консультирует юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире18:30«Мои родные». Юта. Юбилейный концерт (16+)20:05«Путевка в жизнь». Художественный фильм (12+)22:00«Молодая гвардия». Художественный сериал, 12 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Стоимость проезда в транспорте Мурманской области снизится при оплате с помощью NFC-табличек СБП-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 10 копеек, доллар укрепился почти на 3 копейки-PRO Энергетику (18+)На Серебрянской ГЭС-1 завершён капитальный ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Правительством Мурманской области разработан проект постановления об изменении платы за коммунальные услуги-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Минздрав РФ утвердил новый состав автомобильной аптечки
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика