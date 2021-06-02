В Ледовом дворце Мурманска 30 северян получили знаки отличия ГТО

1 июня, в Международный день защиты детей, в Ледовом дворце Мурманска состоялась торжественная церемония вручения знаков отличия «Готов к труду и обороне».

30 жителей Мурманска и Североморска II-VIII возрастных ступеней (от 9 до 49 лет) успешно сдали нормативы испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» в региональном центре тестирования по итогу первого квартала 2021 года. Все они накануне получили из рук министра спорта Мурманской области Светланы Наумовой и посла ГТО Мурманской области, серебряного призера Олимпийских игр, депутата Мурманской областной думы Ларисы Кругловой заслуженные награды. Приятным дополнением стала сувенирная продукция от официального лицензиата ВФСК «ГТО» «Диалог – конверсия».

Светлана Наумова выразила уверенность, что с каждым годом количество золотых знаков будет расти и пожелала новых побед всем участникам мероприятия.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, мероприятия по выполнению нормативов ВФСК «ГТО» способствуют достижению цели федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»: повысить количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, активизировать спортивно-массовую работу на всех уровнях и в корпоративной среде.