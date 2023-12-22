В Ледовом дворце Мурманска провели первенство области по фигурному катанию

Соревнования проводились в дисциплине «одиночное катание» по программе 1, 2, 3 спортивных разрядов. Среди участников – спортсмены возрастной группы 9-12 лет. Всего участвовало 23 фигуристки из Апатитов, Мурманска, Кировска, Североморска и Оленегорска.

В первом спортивном разряде пьедестал почёта заняли Полина Карпова, Алёна Агапитова, Арина Гайворонская. Во втором спортивном разряде – Александра Пипченко, Екатерина Ксендзюк, Валерия Сербина. В третьем спортивном разряде – Алиса Фурман, Александра Иванова и Василиса Самылова.

Весь пьедестал в первом спортивном разряде заняли апатитчанки, во втором и третьем разряде - спортсменки из Мурманска.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, параллельно с первенством региона прошёл первый этап XII зимней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2024 по фигурному катанию. В дисциплине «одиночное катание» состязались спортсменки первого спортивного разряда 2012 года рождения и младше. Здесь победу одержала Полина Карпова. В призёрах Арина Гайворонская и Дарина Югарова. Все девушки – представители Апатитов.

Фото: https://gov-murman.ru