В Ледовом дворце Мурманска с 14 по 15 января проводились чемпионат и первенство Мурманской области по фигурному катанию

На лёд вышли 55 фигуристов из Мурманска, Апатитов, Оленегорска, Североморска и Кировска. Соревновались в спортивной дисциплине – одиночное катание.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в спортивном разряде «мастер спорта» победу одержала мурманчанка Евангелина Ющенко.

В спортивном разряде «кандидат мастера спорта» на первом месте апатитчанка Софья Петрова. В призёрах София Ягелева из Апатитов и Мария Цикунова из Мурманска.

В 1-м спортивном разряде победу завоевали Фавиан Сингх из Апатитов и Карина Семыкина из Оленегорска. В призёрах апатитчанки Анна Макарова и Анастасия Андреева.

Во 2-м спортивном разряде на первом месте Дарья Денисова из Североморска. Второе место у Лии Никифоровой из Оленегорска, третьей стала Арина Вишнякова из Североморска.

В 3-м спортивном разряде лучший результат показали мурманчане Альберт Шевчук и Арина Футляева. Серебро завоевали Евгений Заговельев из Оленегорска и Мария Фролова из Североморска. Бронзовый призёр – фигуристка из Североморска Анна Заброда.

Соревнования проводятся с целью выявления сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в спортивные сборные команды региона на 2024 год и участия от имени Мурманской области в официальных спортивных соревнованиях, а также для формирования спортивной сборной команды региона для участия в первенстве Северо-Западного федерального округа в возрастной группе «юноши, девушки (11-17 лет)».

Фото: https://gov-murman.ru