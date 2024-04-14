В Ледовом дворце Мурманска состоялась церемония закрытия 89-го Праздника Севера и 64-го Праздника Севера учащихся

Участников красочного события поприветствовала заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Сегодня погаснет огонь Полярной Олимпиады, который на протяжении почти двух месяцев вдохновлял на рекорды тысячи спортсменов. В наших сердцах навсегда останется мощная церемония открытия Праздника Севера, региональные и всероссийские состязания, юбилейный Мурманский лыжный марафон, ставший рекордным по числу участников! Вместе с северянами за «золото» Полярной Олимпиады боролись тысячи профессионалов и любителей из 7 стран, 69 субъектов Российской Федерации! Олимпийские чемпионы, профессионалы и любители, взрослые и самые юные спортсмены. Пусть и впредь Праздник Севера объединяет всех – вне зависимости от уровня подготовки, возраста и места проживания», - обратилась к участникам церемонии вице-губернатор.

Елена Дягилева поздравила собравшихся с праздником от имени губернатора Андрея Чибиса и всей команды, организовавшей масштабное событие, подчеркнув, что следующий год – особенный для Мурманской области. Весной 2025 года северян и гостей региона ждёт 90-й Праздник Севера и 51-й Мурманский лыжный марафон.

На сцене Ледового дворца заместитель губернатора Елена Дягилева поблагодарила начальника Легкоатлетического манежа Мурманска Андрея Петрова за многолетнюю плодотворную работу по развитию физкультуры и спорта в нашем регионе, вручив Знак отличия губернатора Мурманской области. Вместе с ним и министром спорта Светланой Наумовой вице-губернатор наградила абсолютных чемпионов Праздника Севера. Кубки получили мастер спорта России по лыжным гонкам, представитель Мурманской спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта Дмитрий Меньшаков и мастер спорта России по лыжным гонкам, представительница спортивной школы Мончегорска Анастасия Власова. Именно им выпала честь принять участие в одном из самых трогательных моментов закрытия Праздника Севера - спуске флага Полярной Олимпиады.

Не менее захватывающим стал момент, когда действующая чемпионка мира по биатлону, член сборной команды России Екатерина Юрлова-Перхт унесла с собой огонь Праздника Севера. Символично, что именно Мурманская область дала толчок к развитию спортивной карьеры Екатерины и здесь же финальным этапом «Альфа‑банк» Кубка Содружества она завершает свой путь в большом спорте. Добрые слова в адрес Екатерины, а также Мурманской области и всех участников Полярной Олимпиады на сцене Ледового дворца произнёс известный ведущий, журналист, комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. Он подчеркнул, что на протяжении десятков лет спортивные школы Кольского Заполярья готовят сильнейших спортсменов страны, без северян сложно представить составы сборных команд России, а действующие и будущие чемпионы сегодня находятся в Ледовом дворце Мурманска.

Как и в минувшие годы география соревнований, проводимых в рамках Полярной Олимпиады в марте и апреле, охватила практически весь регион - от Кандалакши до подножия горы Эривейв близ Териберки. Соревновательная программа 89-го Праздника Севера и 64-го Праздника Севера учащихся включала более 20 состязаний регионального и всероссийского уровней по 16 видам спорта. Представители каждого из них приняли участие в традиционном параде на арене Ледового дворца. Самыми яркими событиями Полярной Олимпиады в этом году стали состязания по национальным видам спорта в Ловозеро, фестиваль зимних видов парусного спорта «Эривейв» близ Териберки, первые состязания по триатлону по программе Праздника Севера и, конечно, юбилейный Мурманский лыжный марафон. Событие в Долине Уюта стало рекордным по числу участников: в «золотой» гонке на 50 км свободным стилем приняли участие более 1,3 тысячи спортсменов, а всего на старты 30 и 31 марта вышло почти 3 тысячи лыжников.

В их числе – призёры олимпиад, титулованные спортсмены и даже участники первого лыжного марафона 1974 года. Кроме того, в этом году впервые соревнования для самых маленьких лыжников прошли в новом, максимально приближенном к взрослому марафону формате. Участниками первого Детского марафона стали 300 ребят.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, завершилась церемония закрытия 89-го Праздника Севера и 64-го Праздника Севера учащихся невероятно красочной постановкой с участием воздушных гимнасток, волонтёров с флагами Мурманской области и Полярной Олимпиады, а также выносом большого флага России.

Фото: https://gov-murman.ru