В Ледовом дворце Мурманска состоялся масштабный праздник «Последний звонок – 2026»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, этот праздник вчера объединил более 1,5 тысячи выпускников школ областного центра. Участников поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Для школьников подготовили насыщенную программу с интерактивными площадками, профориентационными зонами, музыкальными выступлениями, творческими активностями и большой дискотекой. В мероприятии приняли участие колледжи региона, Мурманский арктический университет, представители «Движения Первых» и Центра «ВОИН».

Выпускники смогли познакомиться с востребованными в Арктике специальностями, попробовать себя в управлении беспилотными системами, узнать о современных технологиях и федеральном проекте «Профессионалитет».

Одним из самых трогательных моментов праздника стал символический последний звонок и массовый школьный вальс, в котором приняли участие выпускники мурманских школ.

Обращаясь к ребятам, губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что именно за молодёжью — будущее региона.

«Вы самые сильные, самые крутые, наши северные школьники! Поздравляю с праздником и желаю удачи! Мы очень в вас верим, вы лучшие и всего обязательно добьетесь. Ваш успех – это и есть будущее города-героя и всей Мурманской области!», — сказал Андрей Чибис.

В 2026 году выпускниками 9-х и 11-х классов в Мурманской области стали более 11 тысяч школьников. Праздничные мероприятия, посвящённые «Последнему звонку», прошли во всех муниципалитетах региона.

