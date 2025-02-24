В Легкоатлетическом манеже Мурманска состоялось первенство Северо-Западного федерального округа по дзюдо

В соревнованиях принимали участие юниорки и юниоры до 23 лет. Среди участников 51 спортсмен из семи регионов страны. Это представители Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областей, республик Карелии и Коми. Данные соревнования являются отборочными на первенство России по дзюдо.

Спортсмены Мурманской области достойно представили регион, пополнив копилку новыми наградами. Золотые медали завоевали Полина Барболина и Мария Гусева. «Серебро» взяли Екатерина Калинина и Артём Федунов. Бронзовые призёры – Юлиана Медведева, Анфиса Чернова, Диана Табакарь, Мирзакерим Керимов, Егор Шестов, Илья Недомолкин, Максим Тимошко, Георгий Сапожников, Олег Севрюгин.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/