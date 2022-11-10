В Легкоатлетическом манеже Мурманска состоялся фестиваль «ГТО» среди детей дошкольного возраста Мурманской области

В фестивале приняло участие 85 детей от 6 до 7 лет из 8 муниципальных образований Мурманской области: Мурманска, Мончегорска, Полярных Зорь, Апатитов, ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Заозерск, Кандалакшского района, Ковдорского округа. В столице Кольского Заполярья фестиваль проводится второй раз.

В торжественных церемониях открытия и награждения приняли участие и выступили с приветственными словами заслуженный мастер спорта России, посол ГТО Мурманской области Лариса Круглова и первый заместитель министра спорта Мурманской области Наталья Марковина.

Участники соревновались в видах испытаний (тестов) комплекса ГТО: бег 30 м (с), поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 минуту), прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см), наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (см).

Среди девочек 1 место заняла София Лаврова, 2 место у Алисы Голодновой, участников команды МБДОУ №7 «Гнездышко» города Полярные Зори, 3 место заняла Маргарита Чиркова, участник команды МАДОУ №29 «Сказка» Ковдорского муниципального округа.

Среди мальчиков победителем также стал участник команды МБДОУ №7 «Гнездышко» города Полярные Зори Семен Беляев. Призёрами стали юные жители Апатитов, 2 место занял Денис Полунин, участник команды МБДОУ №21, 3 место – Марк Михайлов, участник команды МБДОУ №48.

В командном первенстве победу одержала команда МБДОУ №7 «Гнездышко» города Полярные Зори, серебряные призеры команда МБДОУ №48 Апатитов, бронзовые призеры МАДОУ «Детский сад №28» Мончегорска.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, победители и призёры в личном и командном первенствах были награждены медалями, призами, грамотами и сувенирной продукцией с символикой ВФСК «ГТО».

Всем участникам вручена сувенирная продукция с символикой ВФСК «ГТО», а ДОУ получили сертификаты об участии в фестивале.

Фото: https://vk.com/wall-59785956_7025?z=photo-136946431_457245967%2Fwall-59785956_7025