В легкоатлетическом манеже Мурманска спортсмены сразятся за звания лучших в спортивной борьбе

В ноябре в областном центре пройдут всероссийские соревнования «Северное сияние» по спортивной борьбе. Об этом в рамках доклада о массовых социально значимых и спортивных мероприятиях в Заполярье сообщила министр спорта Светлана Наумова.

«Состязания включены в единый календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России, что позволяет участникам по итогам соревнований получать разряды вплоть до кандидата в мастера спорта, а также оттачивать свое мастерство, соревнуясь с представителями других субъектов Российской Федерации», – отметила Светлана Наумова.

С 2016 года участие в соревнованиях принимают девушки, и в этом же году появилась новая дисциплина спортивной борьбы – «Женская борьба». В соревнованиях ежегодно принимают участие более 100 спортсменов – представители Мурманской области и других субъектов Российской Федерации.

Соревнования пройдут 19-21 ноября в мурманском легкоатлетическом манеже среди спортсменов до 18 лет в весовых категориях до 110 кг.

Информация о предстоящих спортивных мероприятиях размещается на главной странице официального сайта министерства, а также в официальных аккаунтах регионального Минспорта в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм») и на портале «Наш Север», сообщает региональное Министерство спорта.