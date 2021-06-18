В легкоатлетическом манеже Мурманска сразятся молодые дзюдоисты со всей России
Вчера в легкоатлетическом манеже состоялась пресс-конференция по проведению Первенства России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет в Мурманске с 18 по 20 июня. В конференции приняли участие министр спорта Мурманской области Светлана Наумова, вице-президент Федерации дзюдо России Валентин Хабиров, президент регионального отделения Федерации дзюдо Ринат Назмутдинов, а также главный судья соревнований, судья международной категории Расим Закиров.
В 2020 году в Тюмени первенство в этой возрастной группе стало единственным финальным турниром всероссийского уровня, остальные состязания были отменены в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.
В этом году в соревнованиях принимают участие 529 спортсменов из 57 субъектов РФ. Из всех участников только 30 спортсменов имеют 1 разряд, остальные дзюдоисты и дзюдоистки имеют звания КМС и МС. В проведении мероприятия задействованы 51 судья и 34 представителя Федерации дзюдо России.
«Соревнования уже получились! Зал прекрасно оборудован, требования Роспотребнадора выполнены и даже перевыполнены во избежание негативных последствий для региона и гостей города», – оценил подготовительный этап вице-президент Федерации дзюдо России Валентин Хабиров.
Сегодня, 18 июня, в борьбу вступят юниоры в весовых категориях до 60 и
Трансляцию поединков Первенства России в полном объёме проведёт YouTube-канал Федерации дзюдо России. Каждый соревновательный день в 9.30 и после церемонии награждения (ориентировочно в 19.00) будет работать телестудия, в которой эксперты – тренеры, судьи, представители оргкомитета – утром будут давать прогноз на день, а вечером подводить его итоги.
По итогам Первенства формируется список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по дзюдо.
«На Первенстве России несомненно увидим новых восходящих звезд, которые будут представлять страну на международных соревнованиях в новом олимпийском цикле», – сказал Валентин Хабиров.
«Владимир Востриков — востребованный человек в мире дзюдо. Он единственный из россиян, кому доверили судить Олимпийские игры в Рио. И сейчас он будет судить в Заполярье», – главный судья соревнований Расим Закиров отметил качественный судейский корпус и высокий уровень соревнований.
Как сообщает региональное Министерство спорта, победители и призеры соревнований будут награждены медалями, грамотами и кубками Министерства спорта РФ, также в дополнение к наградной атрибутике министерством спорта Мурманской области от имени правительства региона будут вручаться плакетки с изображением Кольского полуострова и футболки с символикой Первенства.
«Это колоссальный опыт для наших тренеров, судей, региональной федерации, – рассказала министр спорта Мурманской области Светлана Наумова. – Надеемся, единой командой проведем Первенство России на должном уровне!»