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Мурманская область. Арктика (16+)18.06.21 09:15

В легкоатлетическом манеже Мурманска сразятся молодые дзюдоисты со всей России

Вчера в легкоатлетическом манеже состоялась пресс-конференция по проведению Первенства России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет в Мурманске с 18 по 20 июня. В конференции приняли участие министр спорта Мурманской области Светлана Наумова, вице-президент Федерации дзюдо России Валентин Хабиров, президент регионального отделения Федерации дзюдо Ринат Назмутдинов, а также главный судья соревнований, судья международной категории Расим Закиров.

В 2020 году в Тюмени первенство в этой возрастной группе стало единственным финальным турниром всероссийского уровня, остальные состязания были отменены в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

В этом году в соревнованиях принимают участие 529 спортсменов из 57 субъектов РФ. Из всех участников только 30 спортсменов имеют 1 разряд, остальные дзюдоисты и дзюдоистки имеют звания КМС и МС. В проведении мероприятия задействованы 51 судья и 34 представителя Федерации дзюдо России.

«Соревнования уже получились! Зал прекрасно оборудован, требования Роспотребнадора выполнены и даже перевыполнены во избежание негативных последствий для региона и гостей города», – оценил подготовительный этап вице-президент Федерации дзюдо России Валентин Хабиров.

Сегодня, 18 июня, в борьбу вступят юниоры в весовых категориях до 60 и 66 кг и девушки в категориях до 48, 52 и 57 кг. В этот же день в 16.30 состоится официальная церемония открытия турнира. На следующий день, в субботу, 19 июня, за награды поборются спортсмены в категориях до 73 и 81 кг и спортсменки в категориях до 63 и 70 кг. В воскресенье, 20 июня, на татами выйдут дзюдоисты в категориях до 90, 100 и свыше 100 кг и дзюдоистки в категориях до 78 и свыше 78 кг. Начало предварительного этапа – в 10:00, финального блока – в 17.00.

Трансляцию поединков Первенства России в полном объёме проведёт YouTube-канал Федерации дзюдо России. Каждый соревновательный день в 9.30 и после церемонии награждения (ориентировочно в 19.00) будет работать телестудия, в которой эксперты – тренеры, судьи, представители оргкомитета – утром будут давать прогноз на день, а вечером подводить его итоги.

По итогам Первенства формируется список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по дзюдо.

«На Первенстве России несомненно увидим новых восходящих звезд, которые будут представлять страну на международных соревнованиях в новом олимпийском цикле», – сказал Валентин Хабиров.

«Владимир Востриков — востребованный человек в мире дзюдо. Он единственный из россиян, кому доверили судить Олимпийские игры в Рио. И сейчас он будет судить в Заполярье», – главный судья соревнований Расим Закиров отметил качественный судейский корпус и высокий уровень соревнований.

Как сообщает региональное Министерство спорта, победители и призеры соревнований будут награждены медалями, грамотами и кубками Министерства спорта РФ, также в дополнение к наградной атрибутике министерством спорта Мурманской области от имени правительства региона будут вручаться плакетки с изображением Кольского полуострова и футболки с символикой Первенства.

«Это колоссальный опыт для наших тренеров, судей, региональной федерации, – рассказала министр спорта Мурманской области Светлана Наумова. – Надеемся, единой командой проведем Первенство России на должном уровне!»

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