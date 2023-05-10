В Легкоатлетическом манеже областного центра состоялся региональный этап VIII Спартакиады пенсионеров России

Участники состязались в настольном теннисе, шахматах, пулевой стрельбе, а также сдаче нормативов ГТО. Мероприятие проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» с целью пропаганды и популяризации физической культуры и спорта как важного фактора активного долголетия и привлечения старшего поколения к активному образу жизни.

В общекомандном зачёте победу одержали спортсмены из Полярных Зорь. На втором месте – команда Североморска, «бронза» – у Мурманска.

Финальный этап VIII Спартакиады пенсионеров России пройдёт в Санкт-Петербурге с 27 сентября по 2 октября, сообщает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru