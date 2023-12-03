В Легкоатлетическом манеже провели антидопинговое образовательное мероприятие «Весёлые старты. Честная игра»
1 декабря в Легкоатлетическом манеже Мурманска провели антидопинговое образовательное мероприятие «Весёлые старты. Честная игра».
Цель мероприятия: показать участникам важность проведения соревнований в равных для всех условиях. Активное участие приняли 25 спортсменов начальной подготовки по спортивной борьбе Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва.
Как сообщает региональное Министерство спорта, тренер Леонид Турушев и ответственный за антидопинговое обеспечение в Мурманской области Екатерина Гнатюк ознакомили юных спортсменов с ценностями спорта и принципами честной игры. Мероприятие проходило в формате игр, особое внимание уделялось равенству и справедливости, правилам в спорте и важности стратегии.
Фото: https://gov-murman.ru