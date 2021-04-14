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Мурманская область. Арктика (16+)14.04.21 10:00

В Легкоатлетическом манеже пройдут Арктические студенческие игры

Арктические игры среди студентов средних специальных и высших учебных заведений Мурманской области пройдут уже в 6-й раз. Одновременно с Арктическими играми студенты будут соревноваться в многоборье Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и легкоатлетическом двоеборье в рамках 57 Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования Мурманской области.

В Арктических играх и Спартакиаде принимают участие команды от организаций среднего специального и высшего образования в составе 6 юношей и 6 девушек в возрасте от 16 до 29 лет. Основная цель Арктических игр и Спартакиады – массовое привлечение студенческой молодежи к занятиям физической культурой и спортом, а также увеличение численности студентов, выполнивших нормативы комплекса ГТО.

14 апреля с 13.00 до 14.30 в Центральном плавательном бассейне пройдут соревнования по плаванию 50 метров вольным стилем.

15 и 16 апреля Спартакиада и Арктические игры пройдут в Легкоатлетическом манеже.

15 апреля с 12.00 до 16.00 студенты будут соревноваться в беге на 100 метров, подъёме туловища из положения лежа, прыжках в длину, отжиманиях, подтягивании на перекладине, наклонах вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье.

Заключительные состязания – бег на 2 км для девушек и 3 км для юношей – пройдут 16 апреля с 10.00 до 14.30.

Церемония награждения по итогам Арктических игр и Спартакиады состоится 16 апреля в 16.00 в Легкоатлетическом манеже.

Победители и призеры будут определены как в личном, так и в командном первенстве среди мужских и женских команд.

 

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