В Легкоатлетическом манеже состоялась церемония вручения знаков отличия ГТО юным мурманчанам

В мурманском Легкоатлетическом манеже состоялась торжественная церемония вручения знаков отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» дошкольников и учащихся первого класса.

Воспитанники дошкольных образовательных учреждений Мурманска в конце 2023 года выполнили программу «ВФСК ГТО в жизни детей дошкольного возраста», проходя различные испытания: бег на 10 метров, челночный бег, прыжок в длину с места, подъём туловища из положения лёжа, наклон и метание теннисного мяча. Содействие в процессе правильной техники выполнения упражнений оказывали инструкторы по физической культуре ДОУ.

Награды вручала начальник регионального центра тестирования ГТО ГАУМО «Центр спортивной подготовки Мурманской области» Ольга Трефилова. В своём выступлении она акцентировала внимание на значимости постоянных занятий физической культурой и спортом, поблагодарила детей за их активное участие и пожелала им дальнейших успехов и достижений.

«Дети воспринимают проведение тестирования ГТО очень положительно. Приходя в детские сады, воспитанники каждый раз нам радовались. У всех получалось выполнить нормативы, поэтому проигравших здесь нет. Те, кто сдали на нормативы на «серебро» или «бронзу» могут уже в этом году претендовать на золотой знак отличия ГТО. Всего в комплексе действует 18 возрастных ступеней: у детей – норматив выполняется в два года, у взрослых – в течение пяти лет», – пояснила начальник регионального центра тестирования ГТО ГАУМО «Центр спортивной подготовки Мурманской области» Ольга Трефилова.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс разработан в рамках поручения Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в 2013 году. Начиная с 2019 года всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» входит в состав федерального проекта «Спорт – норма жизни!», который является частью нацпроекта «Демография» на период 2019-2030 гг.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/