В Легкоатлетическом манеже столицы Заполярья состоялись чемпионат и первенство Мурманской области по корэш

Среди участников юноши 13-14 лет, 15-16 лет и 17-18 лет, а также мужчины. Всего в соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из Мурманска, Мончегорска, Кандалакши.

В чемпионате, каждый в своей весовой категории, победу одержали Мирзакерим Керимов, Юрий Лисов, Арсений Герасимов, Дмитрий Сухарев, Данил Друшляков и Олег Севрюгин.

Победителями первенства, каждый в своей весовой категории, стали: Амир Эргашев, Артем Принцев, Артем Бабинцев, Артем Кочанов, Михаил Есипенко, Иван Вепрев, Даниил Нестеров, Алексей Плюсков, Артем Аспер, Дмитрий Данилов, Глеб Акимов, Владимир Степанов, Евгений Панин, Нуриев Садиг Габил Оглы, Артем Федунов, Кирилл Телешенко, Илья Недомолкин, Джафаров Аваз Рауф Оглы, Максим Василейко.

Корэш – традиционный вид национальной борьбы у тюркских народов, который является разновидностью борьбы на поясах и заключается в том, чтобы положить соперника на спину с помощью разрешенных приемов и отрыва его от ковра.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений губернаторского плана «На Севере – жить!».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553951/#&gid=1&pid=9

Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
