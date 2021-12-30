В Легкоатлетическом манеже вручили знаки отличия ГТО

29 декабря жителям региона, показавшим высокий уровень физической подготовленности при выполнении нормативов, вручались знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также удостоверения к ним. Церемония прошла в мурманском Легкоатлетическом манеже.

На мероприятии присутствовали министр спорта Мурманской области Светлана Наумова и посол ГТО Мурманской области, серебряный призер Олимпийских игр, депутат Мурманской областной Думы Лариса Круглова.

«Получение знака ГТО – это большой труд и далеко не все сдают на значок ГТО, кто-то получает рекомендации и приходит несколько раз, – отметила региональный министр спорта Светлана Наумова. – Приятно, что к значкистам присоединяются северяне от самых юных до самых опытных».

Обладателями заслуженных наград стали 12 жителей Мурманской области c I по X ступень комплекса (с 6 до 64 лет).

Среди значкистов учащиеся общеобразовательных школ, прогимназий, студенты Мурманского арктического государственного университета, Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота, Мурманского индустриального колледжа, а также сотрудник медицинского центра «Губернский лекарь».

Участникам мероприятия была вручена сувенирная продукция с логотипом ВФСК ГТО.

Как сообщает региональное Министерство спорта, с 1 сентября 2014 года на территории Российской Федерации и, конечно, в Мурманской области началась работа по этапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В 2016 году открыл свои двери региональный центр тестирования, располагающийся на спортивных площадках спортивного комплекса «Долина Уюта» и в «Легкоатлетический манеж».

В настоящее время в Мурманской области функционируют 17 центров тестирования. Все центры тестирования располагаются на базах спортивных школ и спортивных комплексов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/434070/#&gid=1&pid=1