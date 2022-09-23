В Ленинском округе Мурманска опережающими темпами завершается установка 135 индивидуальных тепловых пунктов

В Ленинском округе Мурманска завершается второй этап перехода на закрытую систему горячего водоснабжения многоквартирных домов. Ход работ по установке современных индивидуальных тепловых пунктов проверил заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Алексей Комягин.

«Работы по переходу домов Ленинского округа на закрытую систему горячего водоснабжения идут опережающими темпами. В рамках второго этапа в 2022 году запланировано установить 135 современных индивидуальных тепловых пунктов в 107 многоквартирных домах. На сегодняшний день подрядчики смонтировали уже 134 агрегата, благодаря которым из кранов мурманчан будет идти не теплоноситель из батарей, а качественная горячая вода», – отметил Алексей Комягин.

Например, в доме №5 корпус 3 на улице Павлика Морозова в Мурманске подрядчик уже выполнил монтаж технического оборудования, системы автоматики и трубопроводов системы рециркуляции. АО «МЭС» предъявлены работы по опрессовке, промывке и соответствии монтажа смонтированного оборудования. На следующей неделе работы готовятся предъявить сотрудникам Ростехнадзора и сдать объект в эксплуатацию. Кстати, система автоматики позволяет сотрудникам «Мурманскводоканала» дистанционно получать данные о работе индивидуального теплового пункта и регулировать ее в соответствие с ситуацией.

Как сообщает региональное Министерство строительства, программа по переходу на закрытую систему горячего водоснабжения многоквартирных домов Ленинского округа Мурманска, жители которого долгие годы жалуются на желтую и пахнущую горячую воду, реализуется за счет средств областного бюджета. В рамках первого этапа в 2021 году в 29 многоквартирных домов были установлены 30 индивидуальных тепловых пунктов на общую сумму 75 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru