В Ленинском округе Мурманска отремонтируют помещения МФЦ

В этом году будут отремонтированы помещения МФЦ в Ленинском округе Мурманска (ул. Хлобыстова, 26). Подрядчик из Мурманска – ООО «ГРАНД ЭЛЕКТРО» приступит к выполнению работ 1 апреля. Компания была признана победителем по результатам проведения электронного аукциона, на выполнение работ претендовало 11 (одиннадцать) участников.

На прошлой неделе с ООО «ГРАНД ЭЛЕКТРО», предложившим наименьшую стоимость выполнения работ, заключён договор на сумму 15,4 миллиона рублей. На выделенные деньги подрядчику необходимо выполнить ряд демонтажных и общестроительных работ: отремонтировать 14 помещений, крыльцо и тамбур главного входа, тамбур запасного выхода, а также осуществить ремонт инженерных сетей.

Завершить работы и сдать объект в эксплуатацию необходимо в срок до 16 сентября, сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области.