В Ленинском округе Мурманска первые 6 домов переведены на закрытую систему горячего водоснабжения

В Ленинском округе Мурманска продолжаются работы по переводу на закрытую систему горячего водоснабжения 29 многоквартирных домов. Качество работ в первых домах проверил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Фёдор Денисов.

«В первых 6 многоквартирных домах на улице Александрова и по проезду Ивана Халатина монтаж индивидуальных тепловых пунктов завершён, идёт подготовка к пусконаладке. Подрядчик выполнил работы качественно и оперативно. Ещё в трёх жилых объектах подрядчик завершает монтаж оборудования. На остальные 20 домов оборудование для модернизации индивидуальных тепловых пунктов поставлено в Мурманск, поочередно приступаем к его установке», – отметил Фёдор Денисов.

Работы по переходу на закрытую систему горячего водоснабжения в 29 многоквартирных домах Ленинского округа проводятся за счёт субсидии из бюджета Мурманской области. Всего на эти цели будет потрачено 75 миллионов рублей. Все индивидуальные тепловые пункты должны быть смонтированы и введены в эксплуатацию в ноябре 2021 года, сообщает региональное Министерство строительства.