В Ленинском округе Мурманска планируется реализовать масштабный проект комплексного развития территорий

Об этом сообщил секретарь регионального отделения «ЕР» Андрей Чибис.

В 2024 году партия выполнила своё обязательство и обеспечила законодательное закрепление важного стандарта для новых кварталов по программе комплексного развития территорий: теперь они должны проектироваться и строиться вместе с социальной инфраструктурой, что снимает многие вопросы, связанные с детскими садами и школами, поликлиниками.

Правительство в отчёте по Народной программе на площадке окружного форума в Ростове-на-Дону назвало этот закон самым полезным в сфере строительства. Вице-премьер Марат Хуснуллин также отметил, что инициативы партии помогают развивать инфраструктуру городов в целом.

«Жилищные вопросы — в числе ключевых для развития Мурманской области. Мы видим высокий спрос на жильё и последовательно наращиваем объёмы строительства, одновременно развивая инструменты, которые делают его более доступным для жителей. При участии «ДОМ.РФ» планируем реализовать масштабный проект комплексного развития территории (КРТ) в Ленинском округе Мурманска», — отметил глава региона Андрей Чибис.

2025 год стал для Мурманской области рекордным по вводу жилья – план выполнен на 181%, введено более 98 тысяч квадратных метров жилья. Темп сохраняется и в этом году: только за первые два месяца 2026 года введено ещё 11 тысяч квадратных метров, это уже более 10% от объёма всего прошлого года.

В регионе активизируются федеральные и местные застройщики. Это стало возможным благодаря поддержке Президента России и распространению льготной Арктической ипотеки под 2%. В планах построить свыше 100 тысяч квадратных метров современного жилья.

Кроме того, продолжается работа по созданию арендного жилья. Под программу в строящихся домах уже приобретена 81 квартира для льготной аренды — этот механизм позволяет оперативно обеспечивать жильём востребованных специалистов и повышать мобильность трудовых ресурсов.

«Сегодня в регионе одновременно строится 20 многоквартирных домов, это почти 4 тысячи квартир и 148 тысяч квадратных метров жилья. Около 80% квартир – коммерческий рынок: люди покупают жильё и связывают своё будущее с Мурманской областью. За последний год в новостройках продано более 800 квартир», - заключил Андрей Чибис.

