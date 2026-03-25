В Мурманской области стартует ежегодный конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности
В Ленинском округе Мурманска планируется реализовать масштабный проект комплексного развития территорий

Об этом сообщил секретарь регионального отделения «ЕР» Андрей Чибис.

В 2024 году партия выполнила своё обязательство и обеспечила законодательное закрепление важного стандарта для новых кварталов по программе комплексного развития территорий: теперь они должны проектироваться и строиться вместе с социальной инфраструктурой, что снимает многие вопросы, связанные с детскими садами и школами, поликлиниками.

Правительство в отчёте по Народной программе на площадке окружного форума в Ростове-на-Дону назвало этот закон самым полезным в сфере строительства. Вице-премьер Марат Хуснуллин также отметил, что инициативы партии помогают развивать инфраструктуру городов в целом.

«Жилищные вопросы — в числе ключевых для развития Мурманской области. Мы видим высокий спрос на жильё и последовательно наращиваем объёмы строительства, одновременно развивая инструменты, которые делают его более доступным для жителей. При участии «ДОМ.РФ» планируем реализовать масштабный проект комплексного развития территории (КРТ) в Ленинском округе Мурманска», — отметил глава региона Андрей Чибис.

2025 год стал для Мурманской области рекордным по вводу жилья – план выполнен на 181%, введено более 98 тысяч квадратных метров жилья. Темп сохраняется и в этом году: только за первые два месяца 2026 года введено ещё 11 тысяч квадратных метров, это уже более 10% от объёма всего прошлого года.

В регионе активизируются федеральные и местные застройщики. Это стало возможным благодаря поддержке Президента России и распространению льготной Арктической ипотеки под 2%. В планах построить свыше 100 тысяч квадратных метров современного жилья.

Кроме того, продолжается работа по созданию арендного жилья. Под программу в строящихся домах уже приобретена 81 квартира для льготной аренды — этот механизм позволяет оперативно обеспечивать жильём востребованных специалистов и повышать мобильность трудовых ресурсов.

«Сегодня в регионе одновременно строится 20 многоквартирных домов, это почти 4 тысячи квартир и 148 тысяч квадратных метров жилья. Около 80% квартир – коммерческий рынок: люди покупают жильё и связывают своё будущее с Мурманской областью. За последний год в новостройках продано более 800 квартир», - заключил Андрей Чибис.

 

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/v-leninskom-okruge-murmanska-planiruetsya-realizovat-masshtabnyj-proekt-kompleksnogo-razvitiya-territorij

-Аналитика (18+)Кровожадный санкционный оскал цивилизованной Европы, или Создаём будущее технологической независимости России
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, когда выгодно или невыгодно брать отпуск в 2026 году
