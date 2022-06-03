В Ленинском округе Мурманска полным ходом идут работы по переходу на закрытую систему горячего водоснабжения многоквартирных домов

Сегодня глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин принял участие в выездной проверке хода работ в доме №14 на ул. Саши Ковалева. Также на мероприятии присутствовали заместитель губернатора Мурманской области – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Лыженков и представители ресурсоснабжающих организаций ГОУП «Мурманскводоканал», АО «Мурманэнергосбыт».

В доме установлены три индивидуальных тепловых пункта с теплообменными аппаратами, полностью выполнен монтаж системы автоматики и рециркуляции.

Первый этап программы стартовал в 2021 году. В 29 многоквартирных домах установили 30 индивидуальных теплопунктов. На втором этапе в этом году планируется запустить 138 современных теплообменных аппаратов, 81 из которых уже установлен.

– Реализация программы приходит в высоком темпе, – отметил Юрий Сердечкин. – Ориентировочно каждую неделю монтируют от 5 до 7 тепловых пунктов. Всего до 2025 года в 471 многоквартирном доме Ленинского административного округа города появятся новые теплообменные аппараты, что значительно улучшит качество горячей воды для мурманчан.

В ближайшее время в пяти многоквартирных домах Ленинского округа будут готовы к сдаче ещё 9 современных установок.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22459&page=1