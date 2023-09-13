В лесах региона проведено 1090 патрульных мероприятий в рамках операции «Костёр»

Сотрудниками Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области и Регионального центра лесного и экологического контроля с 1 июня по 31 августа в рамках межведомственной оперативно-профилактической операции «Костёр» проведены мероприятия по выявлению нарушений Правил пожарной безопасности в лесах и предотвращению лесных пожаров на территории Мурманской области.

Всего за указанный период проведено 1090 патрульных мероприятий на землях лесного фонда, в том числе 5 совместных мероприятий с сотрудниками главного управления МЧС России по Мурманской области и 11 совместных мероприятий с сотрудниками УМВД России по Мурманской области.

В ходе патрулирования лесов выявлено 94 нарушения лесного законодательства, ответственность за которые предусмотрена КоАП РФ, в том числе 78 случаев нарушения требований Правил пожарной безопасности в лесах.

Нарушители привлечены к административной ответственности.

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, при проведении вышеуказанных надзорных мероприятий на постоянной основе проводилась профилактическая работа, направленная на предупреждение нарушений требований действующего лесного законодательства.