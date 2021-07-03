В лесничествах Мурманской области начинает действовать ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств

С 3 июля в Мурманском, Кольском, Печенгском, Мончегорском, Ловозерском, Кировском, Кандалакшском, Зашейковском, Ковдозерском, Терском лесничествах начинает действовать ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Ограничение введено в связи с установлением особого противопожарного режима на территории Мурманской области и будет действовать до 11 июля (включительно). С приказом Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области о введении ограничения можно ознакомиться на официальном сайте по ссылке.

«Введение новых ограничений на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств связано с тем, что в регионе действует особый противопожарный режим, и по данным прогноза метеорологических (погодных) условий отсутствует улучшение пожароопасной обстановки в лесах в ближайшие 5 дней. Убедительно прошу всех жителей и гостей Мурманской области по возможности отказаться от посещения лесов на период действия ограничения», – призвал министр Сергей Абаринов.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, всего с начала пожароопасного сезона в области ликвидировано 26 лесных пожара. Сотрудникам Регионального центра лесного и экологического контроля предписано обеспечить ограничение доступа граждан, въезд транспортных средств в леса в период действия ограничения и организовать патрулирование лесов с целью предупреждения возникновения пожароопасных ситуаций.

В случае обнаружения возгораний в лесу и иных природных местах просим звонить по бесплатному телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.