В летнем периоде обучения Северный флот проведёт учения по обороне Российской Арктики

Сегодня Краснознамённый, ордена Ушакова Северный флот отмечает 288-ю годовщину со дня образования и начало летнего период обучения. В честь годового праздника на кораблях и подводных лодках, а также на судах обеспечения флота вместе с Андреевским флагом были подняты флаги расцвечивания.

На плацу военного городка соединения надводных кораблей состоялось построение экипажей и митинг под руководством начальника штаба Северного флота контр-адмирала Владимира Воробьёва, который от имени командующего флотом адмирала Александра Моисеева поздравил личный состав с годовщиной Северного флота и началом летнего периода обучения.

Контр-адмирал Владимир Воробьёв кратко подвёл итоги предыдущего периода боевой подготовки и отметил, что перед силами и войсками флота стоят важные учебно-боевые задачи. Одной из важнейших задач традиционно является проведение серии межвидовых учений по обеспечении безопасности Северного морского пути. В нынешнем году арктическая группировка кораблей и судов обеспечения флота с морской пехотой совершит десятый поход по морям Северного Ледовитого океана и проведёт несколько десантных операций на островах и континентальном побережье Российской Арктики.

Осенью Северный флот примет участие в стратегическом военном учении на своём основном, арктическом направлении. Это мероприятие станет главной проверкой готовности сил и войск межвидового стратегического объединения к выполнению задач по своему предназначению.

Часть надводных кораблей, подводных лодок и авиации Северного флота будет, как и прежде, задействована в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Традиционно участниками парада от Северного флота станут новейшие боевые корабли.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, контр-адмирал Владимир Воробьёв нацелил воинов-североморцев на доблестный ратный труд и пожелал успехов в боевой подготовке и укреплении обороноспособности России.