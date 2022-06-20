В летний период количество рейсов теплохода «Клавдия Еланская» увеличено. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. Это сделано для удобства перемещения жителей ЗАТО г. Островной в отпускной период.

Так, ближайшие выходы теплохода из Мурманска намечены на 23 и 28 июня, из Островного – 24 и 29 июня. В июле запланировано 4 рейса из Мурманска, и столько же – из Островного.

Подробное расписание движения теплохода опубликовано на сайте регионального Минтранса по ссылке, а также в прикрепленном изображении.