В летний период в Мурманской области пройдёт свыше 140 мероприятий для молодёжи региона
Летом для молодых северян подготовлена насыщенная программа мероприятий во всех муниципальных образованиях региона. Главным молодёжным событием станет проведение масштабного фестиваля День молодёжи. Флагманские мероприятия Росмолодёжи пройдут в 15 регионах страны, одним из которых вновь стала Мурманская область. Напомним, что в прошлом году фестиваль собрал более семи тысяч участников.
24 июня на площади Пять Углов посетителей ждут 10 интерактивных площадок, в том числе концертная программа, блогерские, творческие, спортивные, карьерные образовательные и бизнес-пространства.
Традиционно на главной сцене выступят молодые исполнители и мурманские коллективы, пройдёт интерактив от «Нового радио» и будут отмечены волонтёры фестиваля. В завершении выступит хедлайнер фестиваля – популярная артистка Ольга Серябкина. Площадки будут работать с 13.00 до 23.00. Ознакомиться с подробной программой мероприятий, а также получить свой бесплатный билет на фестиваль можно на сайте деньмолодежи2023.рф.
Другим ярким мероприятием в период с 22 по 25 июня на территории Мурманской области станет Второй всероссийский форум-фестиваль волонтёров «Арктика. Лёд тронулся».
Форум-фестиваль соберет 200 волонтеров, представителей экологических организаций и движений, общественников и студентов из всех 89 субъектов Российской Федерации. Мероприятие пройдёт при содействии Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Совета Федерации РФ и Государственной Думы, правительства Мурманской области.
Также во всех муниципальных образованиях региона 22 июня пройдёт Всероссийская акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби. В этот день по всему миру зажигаются свечи в ночной тишине в память о всех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы.
Всего в летний период в Мурманской области пройдёт свыше 140 мероприятий, включая:
- 23 июня в районе гостиницы «Огни Мурманска» состоится краеведческая экскурсия «Тропой гипербореев». В рамках мероприятия участники осмотрят уникальные памятники древности, получат навыки выживания в условиях дикой природы, а также пройдут мастер-классы макросъемки на открытом воздухе;
- с 24 по 27 июня во всех муниципальных образованиях пройдут мероприятия, посвященные Дню молодежи. Среди них фестивали и праздники, торжественные награждения активной и талантливой молодёжи;
- 30 июня в Кандалакше на базе центра «Гармония» состоится открытый городской подростковый туристический слёт, в рамках которого всех участников ждёт насыщенная программа: ориентирование на местности, экскурсии, прохождение препятствий, экологические соревнования и многое другое;
- с 30 июня по 2 июля в Ковдоре состоится молодежный экофорум «Ковдор-Гиперборея. Перезагрузка». Молодые экологи примут участие в мастер-классах, квестах, посетят экскурсии и пленэры, поделятся успешным опытом реализации инициатив, разработают проекты по повышению экологической грамотности среди молодёжи и экотуристические маршруты;
- с 1 по 16 июля в окрестностях областного центра состоится экологический интенсив «Эко-Мурманск». Мероприятие направлено на активизацию практической природоохранной деятельности у молодёжи, вклад в улучшение экологической ситуации в городе;
- в период с 7 по 8 июля в Мурманске пройдет серия мероприятий, посвященных празднованию Дня семьи, любви и верности. Семейные фестивали и городские акции пройдут в ТРК «Плазма» и на площади Пять Углов;
- 8 июля в честь семейного праздника «Движение первых» проведет зарядку «Будь в Движении» в Долине Уюта, интерактивную концертно-игровую программу «Семья – остров любви» в городском парке им. С.Е. Бровцева г. Мончегорска, фестиваль здорового образа жизни «Выходные всей семьей» в Полярных Зорях и семейную развлекательную программу «Ромашковое лето» в Оленегорске;
- 9 июля в «Контейнер-холле» состоится «Диджей эфир», на котором можно будет всем желающим послушать электронную музыку, насладиться теплым общением и попробовать себя в танцевальных мастер-классах;
- 30 июля в Полярных Зорях состоится городской праздник «Экватор лета». Мероприятие пройдет в формате фестиваля, где все горожане и гости смогут творчески провести время под музыку, участвуя в мастер-классах и флешмобах;
- 31 июля в Долине Славы будет организована молодёжная патриотическая экспедиция «Наследие». Ее участники проведут благоустройство территории вокруг памятников и воинских захоронений, а также восстановительные работы на оборонительных рубежах времён Великой Отечественной войны;
- с 5 по 6 августа эстафету спортивных мероприятий в августе начнет спортивный фестиваль «КОСМо-2023», традиционно проводимый в Полярных Зорях и организованный АО «Концерн Росэнергоатом»;
- 12 августа в Мурманске состоятся соревнования на радиоуправляемых машинках;
- с 18 по 20 августа на озере Колвицкое пройдёт VIII творческий фестиваль «Город Солнца – город Мастеров». Каждый день жителей города ждёт насыщенная программа: мастер-классы, концерт в честь открытия фестиваля и экспромт-концерты, славянская здравица, работа ярмарочного тракта и многое другое;
- завершит череду летних событий традиционный городской праздник «Последнее воскресенье лета» в Мурманске. Пройдет он 28 августа в сквере на ул. Ленинградской, где откроются интерактивные молодежные площадки и «фримаркет».
О других важных молодёжных мероприятиях этого лета, которые пройдут в Мурманской области и за её пределами, вы сможете узнать на официальной странице комитета молодежной политики.