В летний период в регионе временно трудоустроены свыше 3,5 тысячи северян

В летний период в Мурманской области продолжаются мероприятия по организации временных общественно полезных работ и трудоустройству несовершеннолетних.

Напомним, механизм временных общественно полезных работ реализуется в регионе для поддержки предприятий, а также граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для финансового обеспечения расходов работодателей по оплате труда граждан, участвующих во временных общественно полезных работах, из резервного фонда правительства Мурманской области предусмотрено выделение средств в размере более 122,3 млн рублей. С мая на предприятиях области создано 1474 временных рабочих места по таким видам работ, как озеленение, благоустройство и уборка территорий; подсобные работы при ремонтно-восстановительных работах; погрузо-разгрузочные работы; косметический ремонт помещений; уборка помещений, лестниц и лестничных площадок жилых домов. Трудоустроены свыше 1,5 тысячи северян. Период временных общественно полезных работ продлен по август текущего года.

Кроме того, в рамках стратегического плана «На севере – жить.2030» реализуется проект «Первый опыт трудоустройства подростков». Его финансирование осуществляется за счет средств работодателей, местного и областного бюджетов. По решению губернатора Андрея Чибиса на летнюю кампанию 2020 года из областного бюджета выделено дополнительно 57,1 млн рублей. Как и в предыдущие годы, особое внимание в период кампании уделяется подросткам, состоящим на учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, профилактическом учёте в органах внутренних дел, безнадзорным, детям-сиротам, детям, проживающим в неполных и многодетных семьях, детям из семей безработных родителей. В настоящее время для временной занятости подростков в регионе создано 3496 временных рабочих мест. Как правило, речь идёт о выполнении подростками работ вспомогательного характера в сфере образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания. С начала года в службу занятости населения обратились 2908 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроено 2163 подростка. Работа по трудоустройству подростков продолжается.