В летний сезон 2023 года на федеральных автомобильных дорогах региона запланированы строительно-монтажные работы

В летний строительный сезон 2023 года на федеральных автомобильных дорогах Мурманской области запланированы строительно-монтажные работы по повышению транспортно-эксплуатационного состояния автодорог.

По информации ФКУ Упрдор «Кола» дорожные мероприятия предстоят на следующих участках:

- ремонт участка федеральной автомобильной дороги Р21 «Кола» Оленегорск – Тайбола, км 1298 – км 1298;

- выборочное восстановление покрытия проезжей части картами на участке дороги Апатиты – отворотка на Ковдор (км 1203 – км 1225), после отворотки на Видяево в сторону Печенги (км 1450 – км 1513), а также на подъезде к МАПП «Лотта». В планах отремонтировать порядка 60000 м2 дорожного полотна.

Продолжаются работы на участке реконструкции дороги «Автоподъезд к Североморску». Один из этапов реконструкции автодороги «Автоподъезд к городу Североморску» с 14-го по 19-й километр уже завершён. Двухполосная объездная дорога расширена до четырёх полос.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в этом году планируется полностью завершить еще один этап реконструкции подъезда к Североморску км 14 – км 19. На данном участке уже начаты работы по изменениям транспортной развязки. Работы по нанесению слоев износа на участке I-В категории подъезда к г. Североморск на всем протяжении дороги (км 0 по км 14) также запланированы на строительный сезон 2023. Строительство развязки позволит существенно увеличить пропускную способность дороги в условиях постоянно растущей интенсивности движения. Как результат – вокруг столицы Кольского Заполярья появится современная комфортная и безопасная транспортная артерия.

Фото: https://gov-murman.ru