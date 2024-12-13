В льготном кредитовании или возможности взять ипотеку от компании заинтересован каждый шестой россиянин

1 из 6 россиян предпочёл бы иметь в компенсационном пакете возможность взять служебную ипотеку. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котром приняли участие представители 1000 компаний и 3000 экономически активных граждан из всех округов страны.

Если бы у россиян была возможность выбрать себе компенсационный пакет, то 4 из 10 выбрали бы оплачиваемый полис добровольного медицинского страхования. 3 из 10 предпочли бы обучение за счёт компании, каждый пятый — бесплатное питание, ещё столько же — доплаты к отпускным выплатам или компенсацию расходов на аренду жилья.

По 17% заинтересованы в получении материальной помощи и возможности взять служебную ипотеку. 16% мечтают о льготных путевках, 15% — об оплате спортклуба или бассейна. Дополнительные несколько дней отпуска в год интересуют 14%, еще столько же выбрали бы возможность получения беспроцентной ссуды. По 12% нуждаются в оплате проезда в общественном транспорте или предоставлении служебного транспорта. 9% хотят компенсацию мобильной связи или интернета, 5% — подарки к праздничным датам, 4% — возможность приобретения со скидкой услуг или продукции компании. Помощь корпоративного юриста, финансиста или психолога выбрали 3%, а участие в корпоративных мероприятиях — всего 2%.

Женщины чаще мужчин предпочитают полис ДМС (43% против 36% соответственно), обучение за счёт компании (34% против 28%), предоставление льготных путёвок (21% против 11%), оплату спортивных занятий (17% против 13%), дополнительный отпуск (16% против 12%), а также оплату проезда (15% против 8%). Мужчины же чаще выбирают компенсацию питания (25% против 18% среди женщин) и аренды жилья (26% против 17%), материальную помощь (19% против 14%), возможность получить беспроцентную ссуду (19% против 10%) и предоставление служебного транспорта (15% против 9%).

Молодёжь до 35 лет чаще тех, кто старше, ценит компенсацию аренды жилья, материальную помощь, льготную ипотеку, а также помощь корпоративного психолога. Для граждан старше 45 лет важнее возможность получения беспроцентной ссуды и компенсация затрат на связь.

Опрошенные с доходом до 50 тысяч рублей чаще тех, кто зарабатывает больше, выбирают обучение за счет компании, материальную помощь, компенсацию проезда и связи. Полис ДМС больше всего интересен респондентам с доходом от 50 до 100 тысяч рублей. Те же, чей доход в месяц больше 100 тысяч рублей, чаще выбирают компенсацию аренды жилья, льготную ипотеку, оплату спортклуба, возможность получения займа и служебного транспорта.

По сравнению с прошлым годом, полис ДМС, льготное кредитование и беспроцентные займы стали интересовать больше, а вот обучение за счёт компании и компенсация питания — чуть меньше.

А что же предлагают работодатели?

В реальных компенсационных пакетах на первом месте — обучение сотрудников за счёт компании и подарки к праздникам (их предоставляют по 55% работодателей), на втором — корпоративные мероприятия (51%), на третьем — компенсация расходов на связь и интернет (37%). 36% компаний включают в пакет компенсаций материальную помощь, 28% — возможность приобретения со скидкой услуг или продукции компании, а каждая пятая организация оплачивает питание. Предоставляют служебное авто 18% работодателей, еще столько же — полис ДМС. 15% компенсируют аренду жилья, по 12% дают дополнительные дни к отпуску и доплачивают к отпускным выплатам. Каждая десятая компания предоставляет беспроцентные ссуды.

В этом году работодатели стали чаще предлагать подарки к праздникам (+6 п.п. относительно прошлого года), помощь психолога или юриста (+5 п.п.), обучение, доплаты к отпуску, беспроцентные займы (плюс по 4 п.п.), а также материальную помощь (+3 п.п). Реже можно встретить скидки на собственные услуги или продукцию или дополнительный отпуск (минус по 5 п.п.), а также компенсацию питания (минус 4 п.п.) и льготные путевки (минус 3 п.п.).

Таким образом, представители экономически активного населения России в составе своих компенсационных пакетов чаще хотели бы видеть полис ДМС (40%), но предоставляют его только 18% организаций. Работодатели переоценивают важность корпоративных мероприятий (51% против 2% соответственно) и подарков (55% против 5%). Оплату абонементов в спортзал, предоставление льготных путевок и возможность получения льготной ипотеки практикуют очень мало компаний, в то время как спрос на такие составляющие компенсационных пакетов среди россиян довольно высок.

Время проведения опроса: 22 ноября — 9 декабря 2024 года.