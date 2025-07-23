В лицее №1 Североморска начнут готовить будущих инженеров с детского сада

В этом году североморские учреждения образования начали работать в новом формате больших, комплексных учреждений. И ресурсы, которые имеются в распоряжении одного учреждения, стали доступны и остальным подразделениям. Это хорошо видно на примере лицея №1.

Как отмечает администрация ЗАТО г. Североморск, здесь в прошлом году для малышей из «началки» открылся инженерный класс с углублённым изучением математики и включением во внеурочную деятельность курсов «Робототехника», «Математика и конструирование», «Начальное техническое моделирование», «Основы логики и алгоритмики». С 2025 года к этой программе присоединился и детский сад.

– Теперь для наших деток появилась возможность принимать активное участие в жизни лицея, — поделилась руководитель дошкольного структурного подразделения лицея №1 Ольга Скутина. – Затея очень интересная. Все для нас новое. Рады, что теперь наши дошкольники смогут заниматься в таких современных классах.

Погружаться в мир науки и технологий юным конструкторам помогает современное оборудование. Ребята занимаются не только робототехникой, но и изучают компьютерное направление, учатся печатать на 3D-принтерах. Также с ребятами проводят дополнительные занятия инженерной направленности.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18387-v-licee-1-nachnut-gotovit-budushih-inzhenerov-s-detskogo-sada/