В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел в лицее №2 города Мурманска состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты учащихся профильного класса УМВД России по Мурманской области.

Десятиклассники прочитали клятву кадетского братства, а также стихи о доблести. Завершило церемонию показательное выступление учащихся профильного 11 «В» класса.

Почётными гостями церемонии стали начальник УМВД России по Мурманской области, полковник полиции Алексей Веселовский и заместитель начальника УМВД России по Мурманской области, полковник полиции Игорь Шевцов. Они поздравили ребят с важным событием в их жизни и вручили десятиклассникам удостоверения и памятные подарки.

Как сообщает администрация города Мурманска, первый правоохранительный класс в лицее открылся в 1990 году. За это время выпускниками этого направления стали более 700 учащихся. Сегодня профильное образование по направлению правоохранительной деятельности ведётся в 10-11 классах лицея в рамках спецкурса «Введение в профессию. Правоохранительное дело». Занятия проводят сотрудники Центра профессиональной подготовки кадров УМВД РФ по Мурманской области. Учащиеся знакомятся с особенностями работы сотрудника полиции, посещают музей УМВД РФ по Мурманской области, встречаются с ветеранами органов правопорядка.

Ежегодно более 65% выпускников продолжают обучение в вузах, в том числе ведомственных учреждениях системы УМВД Российской Федерации.

Ежегодно кадеты лицея №2 становятся победителями и призёрами Всероссийской олимпиады школьников муниципального и региональных уровней, научно-практических конференций, победителями областного конкурса «Школа безопасности», Всероссийского конкурса «Юные таланты Отчизны».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26091&page=1