В лицее №2 Мурманска провели общественный контроль горячего питания учеников

В мероприятии приняли участие сенатор РФ от Мурманской области Лариса Круглова и министр образования и науки региона Диана Кузнецова.

В ходе мониторинга проверили организацию системы горячего питания, санитарное состояние школьной столовой, качество и разнообразие меню, а также доступность льготного питания и его охват.

Как отметила глава регионального Минобра, в Мурманской области более 52 тысяч учащихся получают бесплатное горячее питание, из них порядка 20 тысяч относятся к льготным категориям. Это дети участников специальной военной операции, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и другие. Общий объём расходов на организацию школьного горячего питания превышает один млрд рублей.

«Традиционно в осенний период мы проводим мониторинг школьного питания. Важно, что в этом процессе участвуют не только представители органов власти, но и родители. Мы оцениваем, насколько питание соответствует утверждённому меню, и, самое главное, получаем обратную связь от ребят, которые ежедневно питаются в школьных столовых», – сказала Диана Кузнецова, напомнив, что качеству питания детей уделяется особое внимание.

Проект «Арктическое меню», запущенный с 2021 года по инициативе Андрея Чибиса, охватывает 100% школ региона: в рацион питания внедрены блюда из местных продуктов – оленины, рыбы, северных ягод.

Кроме того, общественный контроль оценил преобразованное пространство школьной столовой лицея. В этом году в рамках президентской программы и губернаторского плана «На Севере – жить!» в учреждении был проведён капитальный ремонт: обновлены фасад, инженерные системы, учебные помещения.

«Мы пришли в уютное, современное пространство. Капитально отремонтирована столовая – светлая, удобная для ребят. Это хороший пример того, как комфортные условия создаются и для обучения, и для отдыха», — подчеркнула сенатор РФ Лариса Круглова.

Гости также осмотрели кабинеты лицея, отметив высокий уровень проведенных работ и современное оснащение образовательной среды.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и губернаторского плана «На Севере – жить!» после капитального ремонта в этом году открыли свои двери 12 школ региона. Всего в этом году обновилось 12 пространств столовых, в том числе два в рамках региональной программы «Арктическая школа».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555965/#&gid=1&pid=1