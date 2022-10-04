В «Лицей Академии Яндекса» в Мурманске в этом году поступили более 30 юных программистов

Больше 30 школьников прошли отбор в проект «Лицей Академии Яндекса» в Мурманске, приступив к очному обучению. Накануне состоялась вводная лекция, где ребятам рассказали об их дальнейшей учебе.

«Мне всегда нравились компьютеры, а стать программистом решила еще в седьмом классе. Хотелось бы создавать игры, заниматься веб-разработкой, поэтому я рада, что прошла. Отбор был сложный, были сложные задания – в основном на логику», – рассказала ученица лицея Дарья Рязанова.

На одно место в этом году претендовали сразу два ученика. В итоге сформировано три группы: две группы по 12 человек будут проходить обучение на базе Мурманского арктического государственного университета, группа из 14 человек – на базе Центра управления регионом.

«После завершения двухлетнего обучения выпускники получат статус junior-специалистов. В первую очередь они изучат основы программирования на языке Python, а затем – на втором году программы – промышленное программирование», – объяснил координатор проекта, руководитель ЦУР Алексей Медведев.

К изучению промышленного программирования приступят те, кто наберет проходной балл по результатам первого года обучения.

«Если базовых знаний не хватит, то на втором курсе придётся очень сложно. На нем приступают к программированию приложений, изучают более прикладные вещи. Например, помогают программировать умную колонку», – подчеркнул Алексей Медведев.

«Программирование притягивает, это – перспективное направление, за которым будет будущее. В перспективе хочу разрабатывать «начинку» для телефонов», – поделился ученик лицея Николай Котельников.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, набор проводится третий год подряд. Участниками программы становятся учащиеся 8-10 классов, которые успешно проходят вступительные испытания.

Фото: https://gov-murman.ru