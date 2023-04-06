В лидерах по росту цен в магазинах Мурманской области – картофель, а в России - огурцы

В магазинах Мурманской области с 28 марта по 3 апреля текущего года возросли цены на картофель (на 2,4%), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 0,8), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 0,7), шлифованный рис (на 0,6%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период подешевели репчатый лук (на 1,9%), пшено (на 0,8), свинина (кроме бескостного мяса), гречневая

крупа (на 0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А в это время, как сообщает Росстат, цены на плодоовощную продукцию в стране с 28 марта по 3 апреля выросли на 1,3%. По сравнению с предыдущей неделей (рост на 1%) подорожание ускорилось.

По темпам роста продолжают лидировать огурцы, рост цен на которые ускорился до 6% с 2,4% неделей ранее. Помидоры подорожали на 0,7% (на 1,4% на предыдущей неделе), яблоки - на 0,55% (на 0,51%), бананы - на 0,54% (на 1,4%).

В то же время морковь подешевела на 0,3%, хотя неделей ранее был зафиксирован рост на 0,7%, лук - на 1% (рост на 0,2%), свекла - на 0,8% (снижение на 0,8%), капуста - на 0,1% (на 0,3%), картофель - на 0,7% (на 0,75%).

С начала года больше всего цены поднялись на лук - на 73,5%. Помидоры подорожали на 66,2%, морковь - на 25,1%, бананы - на 23,5%, огурцы - на 15,5%, свекла - на 14,5%, яблоки - на 8,8%, картофель - на 6,2%, капуста - на 4,7%.