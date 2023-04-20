В лидеры по росту цен в магазинах региона вышли картофель, свежая белокочанная капуста и яблоки

В магазинах Мурманской области с 11 по 17 апреля текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на картофель (на 2,7%), свежую белокочанную капусту (на 2,3), яблоки (на 2,0), свинину, кроме бескостного мяса (на 1,1%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снижение цен зафиксировано на охлаждённые и мороженные куры (на 1,9%), шлифованный рис, (на 1,2), гречневую крупу (на 1,1%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, цены на плодоовощную продукцию с 11 по 17 апреля 2023 года в стране выросли в среднем на 0,7%. По сравнению с предыдущей неделей (рост на 0,3%) подорожание ускорилось.

В том числе цены выросли: на капусту белокочанную - на 5,7%, лук репчатый - на 4,2%, яблоки и бананы - на 1,4%, огурцы - на 0,7%, свеклу столовую - на 0,5%.

В то же время цены на помидоры снизились на 1,5%, картофель - на 0,7%, морковь - на 0,4%.