В Лиинахамари резидент АЗРФ приступил к производству охлажденного лосося на новой фабрике

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в Лиинахамари Печенгского округа резидент АЗРФ приступил к производству охлажденного лосося на новой фабрике. Старт производству дали губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор ООО «Русский лосось» Павел Тихонов.

«Рыбная отрасль для Кольского края всегда имела большое значение. И сегодня её былая мощь вновь возрастает. Свой вклад в развитие рыбопромышленности активно вносят резиденты АЗРФ. Открывается новый рынок, а это значит, что фабрика будет работать. Принципиально важно, что появились новые дополнительные рабочие места с достойной заработной платой и с качественными условиями. Резидент Арктической зоны вложил в проект чуть более миллиарда рублей. Чтоб было понятно – это треть годового бюджета всего Печенгского округа. Это очень хорошие инвестиции. Проект достойный, всех причастных поздравляю с этим знаковым событием!», – сказал губернатор Андрей Чибис на церемонии запуска проекта.

В рамках открытия глава региона познакомился с работой фабрики, осмотрел технологические помещения, пообщался с персоналом.

В реализацию проекта по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) инвестировано около 1,1 млрд рублей. Мощность предприятия – 165 тонн охлажденной рыбы в сутки. Это первое предприятие в Северо-Западном федеральном округе, специализирующееся на безотходной и экологически чистой переработке живого атлантического лосося и форели.

Как отметил генеральный директор ООО «Русский лосось» Павел Тихонов, предприятию удалось достичь почти полностью замкнутого цикла производства рыбной продукции высокой добавочной стоимости.

«Это объект, которым мы гордимся и готовы всегда позиционировать его как передовую отрасль. Он создавался не просто с целью выпустить продукцию, но и сделать это качественно, с любовью. Рыба выращивается руками рыбоводов с помощью всех сопутствующих служб – судоводителей, водолазов и т.д. Она выращивается 2 года. Через фабрику рыба проходит в течение максимум 1,5 часов. Далее она сразу грузится в машину и уезжает в Московскую и Ленинградскую области уже на реализацию. То есть, это реально свежий продукт, который поступает на рынки», – рассказал генеральный директор ООО «Русский лосось» Павел Тихонов.

Реализация данного проекта в статусе резидента АЗРФ позволила инвестору приступить ко второму этапу проекта – выращиванию форели на озере Нялъявр. Весной 2023 года резидент АЗРФ оформили право пользования новым рыбоводным участком, и уже летом было ввезено более 450 тысяч штук молоди форели. Выращивание форели позволит дополнительно загрузить фабрику сырьём и использовать имеющиеся мощности максимально эффективно.

По отмечает инвестор, с запуском рыбоводного завода зарыбление озера Нялъявр будут вести собственным посадочным материалом, а корма закупать у партнёров из России и Республики Беларусь. Общая стоимость строительства комплекса объектов марикультуры, фабрики по убою и переработке атлантического лосося и смолтового завода, включая очистные сооружения для очистки всех сточных вод, рыбоводную и береговую инфраструктуру, оценивается в размере свыше 6 млрд рублей. В рамках реализации инвестпроекта будет создано более 120 рабочих мест.

«Несмотря на сложности, всё получилось, и мы рассчитываем на то, что «Русский лосось» продолжит активно развиваться, инвестировать, а мы всячески будем помогать. Каждый резидент сопровождается нашим правительством и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики», – сказал Андрей Чибис.

«Благодаря принятию в 2020 году пакета законов о системе преференций российская Арктика стала крупнейшей в мире экономической зоной площадью почти 5 миллионов квадратных километров с единым набором льгот. В настоящее время в Мурманской области 25 резидентов АЗРФ вывели свои проекты на стадию эксплуатации. Всего же в регионе более 200 резидентов АЗРФ, инвесторы вложили в экономику региона 31 млрд рублей и создали рабочие места для 2,2 тысячи северян», – сообщил директор КРДВ Мурманск Александр Шутов.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, для инвесторов Арктической зоны РФ на 5 лет обнулены налоги на имущество, землю и прибыль, 10 лет действуют субсидирование 75% объёма страховых взносов для вновь созданных рабочих мест, предусмотрены возможности получения земли и применения процедуры свободной таможенной зоны. Меры господдержки позволяют предпринимателям быстрее реализовывать инвестпроекты, выходить на прибыль, создавать новую инфраструктуру для жителей арктических городов.

Фото: https://gov-murman.ru