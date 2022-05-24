В Лисичанске ЛНР подразделения ВСУ, разместив артиллерию и РСЗО в здании и ангарах завода редких газов, заминировали ёмкости с химически опасными веществами

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать многочисленные факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям.

Как сообщает function.mil.ru, боевики националистических батальонов и подразделения ВСУ, прикрываясь гражданским населением как «живым щитом», продолжают использовать объекты социальной инфраструктуры для оборудования опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения:

в Одессе в зданиях школ №14 (ул. Крымская, д. 56А) и 71 (ул. Паустовского, д. 17А) созданы огневые позиции, а на прилегающей территории размещена бронетехника, артиллерия и РСЗО;

в Константиновке Донецкой Народной Республики в школе №1 (ул. Европейская, д. 58) и зданиях учебно-административного корпуса и общежития профессионально-технического училища №39 (ул. Громова, д. 19 и 21) подразделения ВСУ оборудовали опорные пункты, разместили артиллерийские орудия и РСЗО, а в помещениях учебных заведений под предлогом обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов;

в Горском Луганской Народной Республики на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Гагарина украинскими националистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов. При этом, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.

Кроме того, в Лисичанске Луганской Народной Республики в здании и ангарах завода редких газов подразделения ВСУ разместили ствольную артиллерию и РСЗО, заминировали ёмкости с химически опасными веществами, а в подземных сооружениях насильно удерживают сотрудников завода и местных жителей. При этом, националисты систематически обстреливают из РСЗО позиции Вооруженных сил России и формирований Луганской Народной Республики, тем самым провоцируя их на ответный удар с целью дальнейшего обвинения в уничтожении мирных жителей и создании техногенной катастрофы в городе.

В Путивле Сумской области украинские неонацисты заминировали мосты через реки Сейм и Любка, которые они планируют взорвать и по уже отработанному сценарию обвинить Вооруженные силы России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры.

Данные факты в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение украинских властей к нормам морали и положениям международного гуманитарного права. Все это происходит при молчаливом согласии «одурманенных» русофобскими настроениями стран так называемого коллективного Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима.

Фото: https://vk.com/mil