В рамках масштабного форума «КультАрктика» жители и гости Мурманска станут участниками творческого эксперимента по организации уличного досуга в арктическом климате4620 км и 62 остановки на станциях - на «Таврии» из Мурманска поедем в Севастополь!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)24.05.22 09:00

В Лисичанске ЛНР подразделения ВСУ, разместив артиллерию и РСЗО в здании и ангарах завода редких газов, заминировали ёмкости с химически опасными веществами

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать многочисленные факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям.

Как сообщает function.mil.ru, боевики националистических батальонов и подразделения ВСУ, прикрываясь гражданским населением как «живым щитом», продолжают использовать объекты социальной инфраструктуры для оборудования опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения:

в Одессе в зданиях школ №14 (ул. Крымская, д. 56А) и 71 (ул. Паустовского, д. 17А) созданы огневые позиции, а на прилегающей территории размещена бронетехника, артиллерия и РСЗО;

в Константиновке Донецкой Народной Республики в школе №1 (ул. Европейская, д. 58) и зданиях учебно-административного корпуса и общежития профессионально-технического училища №39 (ул. Громова, д. 19 и 21) подразделения ВСУ оборудовали опорные пункты, разместили артиллерийские орудия и РСЗО, а в помещениях учебных заведений под предлогом обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов;

в Горском Луганской Народной Республики на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Гагарина украинскими националистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов. При этом, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.

Кроме того, в Лисичанске Луганской Народной Республики в здании и ангарах завода редких газов подразделения ВСУ разместили ствольную артиллерию и РСЗО, заминировали ёмкости с химически опасными веществами, а в подземных сооружениях насильно удерживают сотрудников завода и местных жителей. При этом, националисты систематически обстреливают из РСЗО позиции Вооруженных сил России и формирований Луганской Народной Республики, тем самым провоцируя их на ответный удар с целью дальнейшего обвинения в уничтожении мирных жителей и создании техногенной катастрофы в городе.

В Путивле Сумской области украинские неонацисты заминировали мосты через реки Сейм и Любка, которые они планируют взорвать и по уже отработанному сценарию обвинить Вооруженные силы России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры.

Данные факты в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение украинских властей к нормам морали и положениям международного гуманитарного права. Все это происходит при молчаливом согласии «одурманенных» русофобскими настроениями стран так называемого коллективного Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима.

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области зафиксировано сокращение производственных и строительных вакансий - обзор рынка труда: ситуация за неделю c 15 по 22 мая по регионам СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДОЛИНА СЛАВЫ. 77-я годовщина ПобедыМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Ирина
24.05.22 00:11
Не возможно записаться на приём в ЕРЦ Гагарина 45,через www.erc51.ru, отправить обращение о дозвониться по т. 693-693 идёт сообщение :Соединение не установлено.
Комментарий к новости:Расчётный центр заверил, что скоро все обращения горожан будут обработаны, а некорректные данные выявлены и исправлены
Павел
23.05.22 09:15
Что-то я не заметил прирост зарплаты на 7000! Это наверное у депутатов приросло?! h88
Комментарий к новости:День защиты от безработицы: работодатели из каких сфер активней всего ищут новых сотрудников и поднимают зарплату
Иван
20.05.22 16:44
Во благо города ясно. Хатаскрайники могут сидеть дома.
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Кадровым работникам в СЗФО готовы платить до 60 тысяч рублей-PRO Валюту (16+)Курс евро просел на 1,51 рубля, доллар ослаб почти на 1,24 рубля-PRO Энергетику (18+)20 мая энергоблок №4 Кольской АЭС выведен в резерв с последующим планово-предупредительным ремонтом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 23 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В Госдуму внесли законопроект о компенсации за капремонт без предоставления документов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика