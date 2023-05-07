В литературно-музыкальной постановке «Победный май» приняли участие воспитанники детского сада «Сказка»
В преддверии празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне воспитанники и педагоги детского сада «Сказка» ЗАТО город Заозерск организовали для жителей города литературно-музыкальную постановку «Победный май».
На мероприятии присутствовали руководство города, шефы малышей - военнослужащие войском части 22931, юнармейцы, родители дошколят.
Почётными гостями праздника стали ветеран Наталья Стефановна Горбатюк и ребёнок Великой Отечественной войны Нина Петровна Бондар.
Как сообщает администрация ЗАТО город Заозерск, воспитанники детского сада проникновенно исполняли песни о войне и Победе, танцевали под музыку военных лет. Минутой молчания все присутствующие почтили память погибших героев Отечества.
Фото: https://vk.com/club171749274?z=photo-171749274_457261912%2Fwall-171749274_28443