В Лопарской прошли XXVIII традиционные саамские национальные игры

Участников и гостей спортивного праздника 6 сентября приветствовали: Губернатор области Андрей Чибис, депутат областной Думы Лариса Круглова, представители правительства, муниципалитета и региональной организации коренных малочисленных народов Севера.

В программе традиционного мероприятия: метание няртолы (аркана) на хорей, стрельба из арбалета, прыжки через нарты, тройной национальный прыжок и ловля рыбы «на банку». Главным действием состязаний по праву остаётся женский саамский футбол. Для семейных команд третий год проводятся два вида состязаний: бег с палкой и семейный прыжок в длину.

В этот же день гостей порадовала концертная программа с участием творческих коллективов Кольского и Ловозерского районов, а также выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, фотовыставка об истории игр. Для гостей праздника выступают театр саамских традиций «Таввял Иннк», ансамбли «Радость» и «Юность», другие творческие коллективы.

«Традиция существует уже 28 лет, это замечательный яркий праздник, спортивные состязания. Здесь так много людей – гости из всей области, представлены изделия, которые делают наши мастера саамского народа, на это мы выдаем соответствующие гранты. Выступают творческие коллективы, юные ребята в том числе. Очень позитивное настроение, погружение в национальную, самобытную культуру», – отметил Андрей Чибис после церемонии открытия игр и осмотра площадок.

«Северяне разных возрастов одинаково любят этот яркий осенний праздник, – отметила Лариса Круглова. – Лопарская в очередной раз стала одной большой площадкой для спортсменов и мастеров, местом, где представлены прекрасные образцы прикладного искусства, фотоработы, показывающие все многообразие жизни коренного народа. Праздник зрелищный и интересный, даёт возможность познакомиться с традициями и обычаями саамов, которые складывались много лет. Самобытная саамская культура – это история нашего заполярного края.

Впервые Саамские национальные игры были организованы в 1997 году. За годы проведения праздник приобрёл большую популярность среди жителей Мурманской области и гостей нашего региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552968/#&gid=1&pid=38