В Лопарской состоялись XXVII традиционные саамские национальные игры

Торжественное открытие праздника состоялось на берегу реки Кола. Участников и гостей спортивных состязаний приветствовала председатель профильного комитета областной Думы Лариса Круглова.

Парламентарий поблагодарила организаторов мероприятия, которое с годами не теряет своей самобытности. Она отметила, что не смотря на дождливую погоду, в Лопарскую приехали десятки людей, чтобы насладиться красотой северной природы и получить заряд хорошего настроения. За большой вклад в развитие, сохранение саамской культуры и традиций депутат вручила благодарственное письмо Мурманской областной Думы главе муниципалитета Владимиру Исаеву.

Традиционно праздник начался со зрелищных состязаний по национальным видам спорта, отражающим жизнь и быт саамов. Гости праздника могли проявить себя в метании няртолы (аркана) и стрельбе из арбалета, прыжках через нарты, а также в ловле рыбы «на банку». Кульминацией праздника стал саамский женский футбол.

На площадке у Дома культуры также работала ярмарка декоративно-прикладного творчества. Гостей праздника угощали ухой и горячим чаем. Игры не оставили равнодушными ни зрителей, ни спортсменов.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30647/