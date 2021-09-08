В Лопарской состоятся традиционные осенние саамские игры

11 сентября в населенном пункте станция Лопарская состоится одно из наиболее ярких и значимых мероприятий Кольского района – XXIV традиционные осенние саамские игры.

Мероприятие проводится с целью сохранения, развития и популяризации самобытной культуры, национальных традиций и художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера, а также привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом.

Основу праздника традиционно составляют национальные игры и состязания: метание няртолы (аркана) на хорей, стрельба из арбалета, прыжки через нарты и ловля рыбы «на банку», главным действием спортивных соревнований по праву остается женский саамский футбол.

Гостей мероприятия ждёт интересная концертная программа с участием творческих коллективов Кольского и Ловозерского районов, выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и традиционное угощение саамкой ухой.

На выставке-ярмарке мастера декоративно-прикладного творчества представят традиционные предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней.

В этом году программа мероприятия включает в себя:

12.00 – торжественное открытие праздника;

13.00 – начало личных спортивных состязаний и концертной программы;

14.30 – начало состязаний по саамскому футболу, подведение итогов индивидуальных состязаний;

15.00 – начало состязаний по перетягиванию каната;

15.30 – награждение победителей, торжественное закрытие.

Саамские игры пройдут на площадке возле Лопарского сельского дома культуры (ст. Лопарская, 16б).

Впервые состязания были организованы в 1997 году отделом культуры администрации Кольского района. За годы проведения праздник приобрёл большую популярность среди жителей Мурманской области и гостей нашего региона. В разные годы участниками саамских игр были представители Республик Карелия и Коми, городов Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов.

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, все мероприятия проводятся с учётом соблюдения ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Мурманской области. Участники мероприятий в обязательном порядке должны использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.