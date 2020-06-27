В Ловозере наградили победителей и участников конкурса литературных работ и онлайн-акций, посвященных празднованию Дня России

26 июня в селе Ловозеро состоялась торжественная церемония награждения участников конкурса литературных работ «Напиши письмо другу на саамском языке» и онлайн-акций, посвященных празднованию Дня России #СЧегоНачинаетсяРодина, #МояСемья_МояРоссия и #РовесникДекларации.

Конкурс литературных работ проводился Центром народов Севера с 15 апреля по 31 мая.

Организаторами онлайн-акций, которые прошли с 1 по 12 июня, выступили Центр народов Севера совместно с Домом Дружбы Мурманской области.

На конкурс было представлено 10 работ от авторов из Оленегорска, Ловозера и Верхнетуломского. Участники поделились историями из жизни своих семей, рассказами о боевых подвигах своих предков, сказками о животных, а также стихотворениями и поздравлениями на русском и саамском языках.

В региональных акциях, посвященных главному государственному празднику, приняли участие более 70 человек из городов Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, Гаджиево, Снежногорска, Колы, Полярного, Кандалакши, села Ловозера, посёлков Лопарская и Умба.

В церемонии награждения приняли участие глава администрации Ловозерского района Курзенев Николай Иванович, заместитель главы администрации Ловозерского района Гусев Евгений Владимирович и начальник отдела по организационной, правовой и кадровой работе администрации Ловозерского района Юрьева Светлана Анатольевна, главный специалист управления по реализации государственной национальной политики Министерства внутренней политики Мурманской области Дюпина Марья Михайловна, руководитель Центра народов Севера Чупрова Надежда Ивановна.

Участники конкурса литературных работ и онлайн-акций награждены дипломами и памятными призами.